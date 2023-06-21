越共中央宣教部部长阮仲义：全力建设日益专业、人文和现代的新闻事业

2023年6月21日是越南革命新闻日98周年纪念日。在此节日之际，越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义接受了越通社记者的采访，高度评价新闻媒体在捍卫和建设国家事业中的作用，同时对全国新闻媒体在越共第十三届委员会半个任期中已努力战胜来自内在的“双重”挑战和经济的共同困难，灵活适应，推动创新，继续完成新闻的使命给予高度评价和表扬。

阮仲义表示，进入越共十三大任期，国家遭受新冠肺炎疫情的严重影响，地区和世界快速变化，难以预料，数字技术的发展已对新闻媒体活动产生巨大的影响，需要对内容和运行方式进行改革。在来自内在的“双重”挑战和经济的共同挑战，新闻媒体不断灵活适应，推动创新，继续完成自己的使命，为贯彻落实、宣传、研究、学习和组织展开越共十三大的决议和越共十三大任期初以来在各领域取得基本和全面的成就做出直接和重要的贡献。

除了贯彻、展开越共十三大决议的同时，新闻机构还推进中央、政治局、国会和政府关于发展经济社会、发挥文化和人力资源，建设和完善法律体制、政策，确保国防安全，增加对外活动等的决议，激励干部、党员和人民同心协力建设繁荣和幸福的国家，实现越共十三大的决议中所提出的目标。

新闻媒体不仅做好信息宣传工作，而且还发挥其在新冠肺炎疫情防控、经济复苏与发展、做好社会保障中的先锋作用，为传递社会正能量、大力宣传好人好事事迹、好模式、好做法做出贡献。新闻媒体还积极参加反腐败反消极斗争，维护好党的思想根基，驳斥毒恶信息、歪曲实施的信息，有助于稳定社会，巩固和增进人民的信任。

阮仲义强调，越南革命新闻日益展现出引导性作用、使命、责任心和运行效果，逐步肯定其专业性、人文性、现代性，为国家和民族取得的成就做出积极的贡献。

阮仲义评价道，在数字化转型的趋势中，新闻媒体已不断改革、创新，推进现代传媒技术应用和把握新技术，在各数字平台推出许多新节目和产品，获得社会的积极反馈，受干部、党员和人民的欢迎。新闻媒体不仅及时传播信息，而且还更好落实参政议政职能，对国家、各级、各行业和地方的许多重要问题提出解决方案。

在新任务和新形势的要求下，按照越共十三大的决议所提出关于建设一个专业、人文和现代的新闻事业，阮仲义建议新闻媒体和新闻工作者需做好5大任务：

第一、继续做好思想引导工作，建设和捍卫党的思想根基，意志紧跟和为胜利落实党和国家各项任务和目标做出贡献；发挥和弘扬民族核心价值，激发爱国主义精神、自立自强意志、民族大团结，同心协力实现国家繁荣发展和幸福的渴望。

第二、新闻媒体需发挥好党、国家和人民之间的桥梁纽带作用，宣传、引导和鼓舞人民实施党的主张和观点，国家的法律和政策。新闻媒体同时需真正成为人民的可靠论坛，是人民发挥民族、说出心声、提出意见和建议、参加监督等的平台。

第三、继续推进数字化转型，加强新技术应用，建设现代、专业、多平台、多媒体、符合数字技术发展和世界传媒趋势的新闻模式，做好舆论引导作用。

第四、不断革新内容和运行方式，发挥创新型新闻、解决方案型新闻的作用，及时发现新问题、艰难和复杂问题，真实、客观、全面反映，深刻和科学地分析各问题，同时对每个问题提出解决方案。

第五、新闻媒体需率先表扬和扩大宣传新因素、好人好事事迹，维护公道，以美好击退黑暗，以积极击退消极，传播社会正能量，打造新时代越南人本领、智慧、灵魂和气魄。

阮仲义表示，革命新闻的最高目标是服务国家、服务人民和提高人民向往生活中的人文价值。新闻工作者在采访报道中除了遵守法律外需从人文角度出发靠近和反映各问题和事件，创造拥有价值的新闻作品，为建设一个更加美好的社会做出努力。新闻工作者需不断提高政治本领和业务水平，不断磨练道德，提高社会责任和职业道德。每个新闻机构需成为一个文化机构，每个新闻工作者需意志高度重视每个新闻作品、生活中和其采访报道中的道德、文化价值和人文精神。

阮仲义表示，党、国家一直高度评价全国新闻媒体对建设和捍卫国家事业的重要贡献，同时为新闻媒体发挥其作用，完成好交付的政治任务创造便利条件。

值此越南革命新闻日98周年之际，阮仲义向全国新闻工作者给予最美好的祝福，表示相信全国新闻媒体系统将以其责任和智慧继续发挥经验、传统，努力改革和创新，为日益繁荣、幸福的国家建设和发展事业，实现越共十三大所提出的各目标做出重要的贡献。（完）