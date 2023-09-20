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越共中央宣教部代表团了解加拿大创新经验
赖春门表示，越共中央宣教部希望与MaRS创新中心及渥太华关于文化、教育、对外宣传、研究经验、新技术应用和数字化转型等领域政策制定机关和管理机关扩大研究合作关系和经验交换力度。
MaRS创新中心首席执行官Yung Wu解答了越南代表团关于该中心协助加拿大数千家科技公司应对各种困难并在从创业到扩大业务规模各个阶段中提供符合资源等方面的活动的问题。
据评价，加拿大是世界上科技实力最强的国家之一。 这也是2017年越加关于建立全面伙伴关系联合声明中优先领域之一。
越南目前正在积极开展2020-2025年阶段越加关系发展提案，其中把重点放在科技领域上。
加拿大政府已协助越南开展多项提升政策研究能力和科研能力的项目。近期，两国友好交往不断加强，务实合作不断深化。2022年，尽管遭受新冠肺炎疫情的消极影响，双边贸易金额依然超过100亿美元，使越南成为加拿大在东盟地区的第一大贸易伙伴。
越南和加拿大日前举行覆盖政治外交、贸易投资、合作发展、国防安全、文化和学术交流、科学技术、革新创新、民间交流等各个领域的全面伙伴关系建立5周年活动。
此前，赖春门和越南驻加大使范荣光已同旅居渥太华越南人社群代表举行见面会。（完）