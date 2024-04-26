越共中央委员会同意王廷惠同志辞去各职务

2024年4月26日，越共十三届中央委员会在越共中央总部召开会议，对干部工作进行审议并提出意见。

越共中央委员会审议越共中央政治局委员、越南第十五届国会主席王廷惠辞去各职务，退出工作一事。

王廷惠同志是党和国家主要领导干部，接受基本培训和从基层成长；被分工担任党和国家许多重要领导职务。然而，据中央检查委员会和各职能机关的报告，王廷惠同志违反了“党员行为禁令”、“干部党员模范表率作用规定”，根据党章党规和国家法律承担负责人的责任，尤其是越共中央政治局委员、书记处书记、中央委员的模范责任。王廷惠违规行为和缺点引起了不良舆论，影响了党、国家和王廷惠同志个人的声誉。王廷惠同志深知自己对党、对国家、对人民的责任，提出辞去职务、退出工作的申请。

根据党和国家现行规定，考虑到王廷惠同志的意愿，党中央同意王廷惠同志辞去越共十三届中央政治局委员、中央委员、2021-2026年任期第十五届越南国会主席等职务。

越共中央决定对原越南共产党第十二届中央委员、原广义省委书记黎曰字给予处分。

黎曰字在政治思想、道德、生活方式等方面出现衰退现象， 违反越南共产党党员行为禁令，未能发挥党员模范表率作用，收受贿赂，造成非常严重的后果，引起舆论不满，对党组织和政府的声誉造成十分恶劣的影响。

根据其违纪违法行为的内容、性质、程度、后果和原因；根据党对违纪违规党组织和党员的纪律处分规定，越共中央委员会决定给予黎曰字开除党籍处分。（完）