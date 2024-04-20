越共中央内政部部长潘廷镯会见中国司法部长贺荣

4月19日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长潘廷镯在河内会见了由中共中央委员、中央政法委委员、司法部部长贺荣率领的中国司法部代表团一行。

潘廷镯高度评价两国司法部合作成果和两国司法部长会谈的成果，特别是推动两国司法领域合作的方向和举措。潘廷镯强调，越南一向重视巩固和发展越中关系，愿同中方一道，共同推动两国关系迈上新台阶，落实好两国高层所达成的共识，包括司法和法律领域的合作文件。

潘廷镯建议双方在社会主义法治国家建设、司法改革、预防和打击腐败、权力控制、防范利益集团影响立法活动等方面加强理论研究成果和实践总结交流；对双方建立越中边境省份司法会议机制给予高度评价。

贺荣强调，此访旨在落实两党总书记达成的共识，其中包括两党两国司法法律合作的内容；对越方提出有关加强两国司法部乃至两国在司法和法律领域的合作的建议，尤其是在双方提升全面战略合作伙伴关系以及构建具有战略意义的越中命运共同体之后表示赞成。

贺荣强调，中国司法部愿与中央内政部和越南有关单位一道，落实两国领导人所达成的共识和文件，推动双方司法、法律领域合作取得更加积极、实质的成果； 加强在治国理政、社会主义法治国家建设等领域的交流与合作。（完）