越共中央书记处常务书记：加快调查进度 彻底从严处理腐败案件

会上，越共中央书记处常务书记梁强强调，中央内政部做好了研究、咨询和参谋工作，并向党中央提出许多关于内政、预防和打击腐败及消极现象和进行司法改革等工作的主张、战略方针和政策建议。



中央内政部一直积极主动、创造性地履行好作为中央预防和打击腐败和消极现象指导委员会常设机构的任务；有助于继续推动预防和打击腐败与消极工作，并取得新突破。



越共中央书记处常务书记梁强。图自越通社

中央书记处常务书记梁强表示，今后一段时间，中央内政部要根据2024年工作计划，重点研究和完成各项项目和任务；同时，注重研究提出关于内政、反腐败和消极及司法改革等工作的主张、观点、方针和政策，服务党的十四大文件草案制定工作。



中央书记处常务书记梁强建议中央内政部继续有效履行作为中央预防和打击腐败和消极现象指导委员会常设机构的任务，重点是建议和指导解决困难和障碍，按照中央预防和打击腐败和消极现象指导委员会部署，加快调查进度，彻底从严处理腐败和消极案件。



中央书记处常务书记梁强指出，中央内政部需要与中央检查委员会更加密切、定期地协调，对中央政治局和中央书记处制定关于内政、反腐败和反消极及司法改革等工作检查与监督计划提供建议；同时，积极制定中央内政部的检查监督计划，及时发现内政、反腐败、反消极、司法改革等领域的机制、政策、法律方面的不足，并提出解决方案。（完）