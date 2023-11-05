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越共中央书记处常务书记张氏梅率团访问芬兰
在各场会见中，张氏梅介绍了越南在实施革新开放近40年来所取得的经济社会发展和融入国际进程取得的成就，以及越共三十大制定出的国家发展战略和目标。
张氏梅高兴的看到越芬两国关系持续向好发展，特别是在纪念两国建交50周年的背景下。张氏梅建议两国进一步加强高级代表团互访，促进经贸与投资合作；加大在科技、创业创意、林业、电信、民间交流等领域的合作力度，旨在更好地发挥双方合作潜力，使双方关系日益走向深入和务实。同时还建议芬方多关注并为正在芬兰生活和就读的越南人社群创造便利条件。
在与越南驻芬兰大使馆官员和工作人员，以及旅居芬兰越南人社群会面时，张氏梅对越南大使馆所取得的积极成果给予表扬，高度评价旅居当地越南侨胞为维护民族文化和有效融入当地社会所作出的努力。她同时建议越南驻芬兰大使馆和当地越南人社群继续发挥好在加强两国良好传统友谊与合作关系方面的重要桥梁纽带作用。
芬兰议会、政府和各政党领导人欢迎并高度评价越共代表团的此访，确认此访为巩固和深化两国双边关系做出重要贡献。
芬兰高级领导为两国合作关系不断积极发展感到高兴；强调越南是芬兰在东南亚地区最重要的贸易伙伴，两国在能源、林业、信息及时等领域的合作潜力巨大；建议双方充分利用《越南-欧盟自由贸易协定》所带来的机遇。芬兰领导也高度评价旅居当地越南人的迅速融入和积极贡献。
借此机会，双方就共同关心的地区和国际问题展开讨论；重申了在尊重国际法和《联合国宪章》的基础上解决各种国际性分歧和争端；愿推动芬兰与东盟乃至欧盟与东盟之间的关系，致力于地区及世界和平、合作与发展。（完）