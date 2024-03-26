越共中央书记处常务书记张氏梅会见朝鲜劳动党代表团

张氏梅对朝鲜劳动党第八次代表大会以来朝鲜党、政府和人民取得的成就表示祝贺，相信在朝鲜劳动党中央委员会的领导下，朝鲜党、政府和人民将在经济建设和发展、改善人民生活方面取得更大成就。



张氏梅强调，越南党、国家和人民始终珍视与朝鲜党、政府和人民的传统友好合作关系，始终牢记和珍惜朝鲜对越南民族解放事业和国家建设事业的支持和声援。张氏梅对金成男与越共中央对外部部长黎淮忠的会谈结果表示赞赏，并建议越共中央对外部与朝鲜劳动党中央国际部在加强两党两国关系继续发挥其参谋助手作用。



金成男队能够亲眼目睹在以阮富仲总书记为首的越南共产党领导下越南经济社会发展取得的巨大成就表示高兴。



金成男强调，朝鲜党和政府始终重视并愿进一步发展由胡志明主席、金日成主席和两国领导人缔造的越朝传统友好关系；愿同越方一道深入落实两党两国高层领导人达成的共识。（完）