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越共中央书记处常务书记张氏梅会见日本自民党政务调查会长萩生田光一
张氏梅重申，越南重视越日关系，高度评价日本对越南的发展合作和投资合作关系；建议双方夯实两党关系基础，加强高层互访与接触，促进各领域务实合作，建议日方为越南提供新一代的官方发展援助；在多边论坛上保持配合，日本支持越南根据1982年《联合国海洋法公约》维护东海和平、稳定与合作环境。
萩生田光 一强调，日本将越南摆在日本地区政策中的重要地位；愿与越方配合举办庆祝两国建交50周年活动。
萩生田光 一表示，愿继续加强两党合作关系，与越南在人力资源培训领域中保持协调配合，落实好越日大学项目，为促进两国研究机构、企业和人民之间的交流作出贡献。同时，他高度评价在日越南人为日本经济社会发展做出的贡献，表示今后日本将增加越南技能劳动者名额。
萩生田光 一希望今后日本与东盟的关系将进一步加强，特别是在日本与东盟建立关系50周年之年。双方本着法律至上精神，在巩固国际秩序中保持配合。
当天，越共中央委员、中央对外部部长黎淮忠与萩生田光一一行举行了会谈。越共中央委员、工贸部部长阮鸿延会见了萩生田光一一行。
在各场会谈和会见中，双方深入讨论了推动两国在党际交流、国家、国会、人文交流、地方间合作等渠道的关系；促进国防安全、经贸、投资等各领域合作以及共同关心的国际和地区问题。（完）