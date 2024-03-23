越共中央书记处书记、中央对外部部长黎淮忠会见中共高层领导人

黎淮忠在会见中强调，越南党、国家和越南人民高度重视并高度评价越共中央总书记阮富仲访华和中共中央总书记、中国主席习近平访越以来两党两国各领域关系取得的长足发展。对于今后两党两国关系发展方向，黎淮忠建议双方共同努力，认真贯彻落实两党两国领导人所达成的共识，增进政治互信，巩固和平稳定环境，扎实推动各领域合作取得成效；密切两国高层领导人特别是最高领导人互访与接触；促进中央党委和各地党委交往，加强经贸、交通互联互通等领域合作，夯实双边关系民意基础。中国各位领导同志向阮富仲总书记转达习近平总书记、国家主席的诚挚问候和美好祝愿；为两党总书记于2022年和2023年进行历史性互访之后两党两国各领域合作取得重要、务实和全面的成果，双方同意构建具有战略意义的越中命运共同体等感到高兴。中国高层领导人强调，中国党、国家和中国人民把越南作为周边外交的优先方向。蔡奇相信，在两党总书记的领导下，双方一定能够克服一切挑战，有力促进两国各自发展，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。中方支持越南在地区和国际舞台上发挥更大作用，提高发展中国家在解决国际问题中的发言权。王毅同志建议双方继续协调配合，推进两国各层次、各领域的交流合作更加有效、均衡、可持续发展，更好造福两国人民；按照两国高层领导人所达成的共识，努力维护海上和平稳定，管控好、处理好分歧。访问期间，黎淮忠在北京会见了中共中央委员、中央党校常务副校长谢春涛同志；与中国社会科学院、中国外交学会专家座谈；在河北省雄安新区进行考察；造访越南驻华大使馆等。（完）