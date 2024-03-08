新闻 超5000名身穿奥黛的妇女参加“我爱越南奥黛”游行活动 08/03/2024 3月8日，在胡志明市第一郡阮惠步行街，胡志明市妇女联合会举行了纪念第114个三八妇女节和二征夫人起义1984周年见面会；“我爱越南奥黛”穿奥黛游行活动。这是第十届胡志明市奥黛节框架内的活动之一。 胡志明市妇女联合会主席阮陈凤珍在活动上致辞时表示，纪念第114个三八妇女节和二征夫人起义1984周年见面会是重温民族历史、弘扬对传统自豪感的良好机会。这是越南人体现对女英雄的巨大牺牲表达感恩之心的机会。阮陈凤珍表示，每逢3月，胡志明市奥戴节已带来欢乐的气氛，喜迎三八妇女节，推崇越南奥黛、越南妇女之美，向世界五大洲游客推介越南奥黛。经9次举办的奥黛节已成为年度活动。该节已激发市民、侨胞和国际游客对越南奥黛的热爱。奥黛节大使以及许多著名演员、歌手也参加了游行活动。图自越通社在活动上，各位中央和胡志明市领导、原领导代表以及胡志明市5000名妇女和奥黛爱好者已参加“我爱越南奥黛”游行活动。身穿奥黛的5000多名妇女们已在胡志明市黎利、黎圣宗、阮惠等街道上游行。奥黛节大使以及许多著名演员、歌手也参加了游行活动。趁此机会，胡志明市妇女文化馆已获颁三等劳动勋章；胡志明市妇女联合会获得2023年竞赛运动领先单位竞赛锦旗等。（完）