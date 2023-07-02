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贸易促进是越南农产品销往更多市场的桥梁
最近，总部位于美国德克萨斯州休斯顿的LNS International Corporation（进口商）和L&V Food Supply Company（分销商）配合将北江省 2023 年第一批新鲜荔枝空运至休斯顿，将越南荔枝在休斯顿系列大型超市和集市上架。
LNS International Corporation公司代表透露，该公司将继续与进口、分销、运输等合作伙伴配合在本月内将包括新鲜荔枝在内的越南农产品带到美国更多地方，以鼓励美国消费者，并提高越南企业在世界的声誉。
另外，越南首次向英国出口无核荔枝，其零售价约为每公斤16-18英镑（约合48万-54万越盾）。
据北江省工贸厅的消息，2023年，全省荔枝种植面积达2.97万公顷，预计荔枝产量超18万吨，高于去年2万吨。其中，采用越南良好农业规范（VietGap）认证标准的荔枝种植面积为1.56公顷，产量约达11.5万吨；采用全球良好农业规范（GlobalGAP）认证标准的荔枝种植面积为215公顷，产量约达2500吨。
为了主动销售荔枝，北江省与工贸部以及越南驻外商务处配合把握市场信息，制定出口计划。
目前，中国广西壮族自治区和云南省企业赴越南进行考察，并签署经贸合作协议，其中承诺支持北江省将荔枝出口到中国。此外，越南荔枝在美国、日本等市场比较有优势。
截至目前，北江省对中国出口荔枝市场的种植区代码110个，面积超过1.6万公顷，对日本出口荔枝市场的种植区代码37个，面积超过297.4公顷以及对美国出口荔枝市场的种植区代码17个，面积超过 184.2万公顷。同时，该省对泰国出口荔枝种植区代码19个，对澳大利亚出口荔枝种植区代码9个。
2021年，陆岸荔枝首次获得出口日本的许可。这是一个很大的转折点，荔枝成为可以进入最苛刻市场的一种特色水果。
北江省预计出口到美国市场的荔枝产量可达1500吨。目前，北江共有17个美国签发的种植区代码，面积近205公顷。
据海阳省工贸厅的消息，清河县荔枝种植面积为3265公顷，其中早熟荔枝1700公顷。全县约有500公顷荔枝获得符合GAP标准认证，其中还在有效期内的VietGAP标准荔枝400公顷， GlobalGAP标准荔枝50公顷。2023 年，预计将继续生产和认定约 200 公顷达到GAP 标准。今年清河荔枝的产量为6.5万至6.7万吨。
目前，清河荔枝已出口到美国、日本、欧洲、澳大利亚等苛刻市场，并逐渐征服这些国家消费者的味蕾，出口量逐年增加。
海阳省工贸厅贸易管理处处长阮文光表示，为了大力推进农产品销售，工贸厅将与贸易促进局配合与其他四个省市举行在线会议，与工贸部和海外越南商务处配合向各国和客户推广海阳农产品，旨在获得国内销售和出口的支持。
工贸部亚非市场司副司长苏玉山称，中国仍然是越南荔枝的大市场。今年，对中国出口荔枝面临诸多挑战，因为这个市场对进口农产品有新的要求。中国是一个严格、高标准的市场，因此各地方要在组织生产和质量管理上做得更好。
越南驻美国商务参赞杜玉兴认为，应鼓励物流企业发挥基础设施优势，优化服务于农产品出口的专业化物流模式。
为加大越南农产品出口力度，工贸部贸易促进局、欧洲和美洲市场司继续提供有关欧洲和美洲市场食品卫生安全和技术壁垒的信息，同时帮助各地方在电子商务平台上销售荔枝，深度加入世界和地区供应链。
另外，各单位将助力各地方推介与销售荔枝和潜在农产品，与各国分销和进口企业促进对接，邀请在越南设有分公司的分销和零售集团了解、合作、采购和销售荔枝及主要农产品。（完）