新闻
解除IUU“黄牌”警告：永隆省完成对符合条件渔船的作业许可发放工作
永隆省农业与环境厅副厅长阮文贝透露，目前全省共有 4627 艘渔船完成登记；其中 4455 艘已获捕捞许可证，占正在作业渔船总量的 100%。已有 2678 艘渔船完成按规定的技术检验，达到100%。
与此同时，永隆省同步推进渔船登记、检验和远洋船队的监控工作，通过安装船载监控系统实现对渔船动态的全覆盖。目前，全省已有在2254艘渔船中的 2235 艘安装监控设备，其余渔船均处于停运状态并受到严格监管。
阮文贝表示，为继续有效推进打击 IUU 捕捞，解除“黄牌”警告，省农业部门正与公安、边防力量及地方政府协同合作，加大宣传力度，动员船主严格遵守打击IUU 捕捞规定。
与此同时，省农业部门还强化船队管理和海上巡查力度，严格做到船舶进出港 100% 受控；按规定对渔获产量进行全程监管，并完整收取和核验渔业捕捞日志。
值班人员实行24小时不间断监控，实时跟踪海上渔船的作业动态。一旦发现渔船靠近海上分界线或进入错误海域、错误航线，将立即向船主发出警告。对于违反 IUU 规定的行为，将依法严肃处理，并可依据最高人民法院审判委员会第04号决议追究刑事责任。（完）