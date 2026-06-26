落实第68号决议一周年：政策红利有待进一步惠及中小微企业

越南财政部关于第68号决议实施一周年的评估报告显示，各项重点任务得到有效落实，为民营经济发展注入新动力，特别是在融资渠道多元化、营商环境改善以及行政审批堵点破解等方面取得积极成效。



融资环境改善是最突出的成果之一。按照越南国家银行部署，各信贷机构加大对民营企业的资金支持力度，积极推广供应链融资、现金流融资等新模式，逐步减少对抵押担保的依赖。截至2025年底，中小企业贷款余额超过365万亿越盾，同比增长21.73%。



与此同时，越南国会颁布的第198/2025/QH15号决议新增多项财政支持政策，鼓励企业绿色转型和可持续发展。实施循环经济项目或采用ESG（环境、社会和公司治理）标准的企业及个体工商户，可享受年利率2%的贷款贴息。目前，政府正加快完善相关配套法规，推动该政策通过商业银行和国家金融基金尽快落地实施。



除融资支持外，越南还持续深化制度改革，降低企业制度性交易成本。



越南木材和林产品协会（VIFOREST）副主席兼秘书长吴士怀表示，政府管理模式正逐步由“事前审批”转向“全程服务、事后监管”，有效缩短了企业办理行政手续的时间，降低了经营成本。



他说，土地、环保、消防、退税等审批事项通过数字化和数据互联互通得到明显优化，不少新建工厂项目从准备材料到完成审批的时间已由数月缩短至数周。



随着营商环境不断改善，民营经济规模持续扩大。



财政部数据显示，2025年，全国共有564个项目开工或竣工，总投资约520万亿越盾，其中民营经济投资占近75%，充分体现了民营企业在经济发展中的重要作用不断提升。



此外，第90/2025/QH15号法律及有关政府和社会资本合作（PPP）的配套法规进一步拓展了民营企业的发展空间，为大型企业集团参与重大基础设施建设、深度融入全球产业链创造了有利条件。



政府还同步实施“1000家先锋企业培育计划”和《2026—2030年企业国际化发展支持计划》，着力打造具有区域和国际竞争力的民营企业群体。

不过，专家指出，68号决议带来的积极效应目前主要集中于大型企业，中小微企业获得政策支持的程度仍有待提高。



越南Economica研究机构总经理黎维平表示，68号决议极大提振了企业界信心，但目前受益最明显的仍是大型企业，而众多中小微企业在融资和政策获取方面依然面临较大困难。



企业界对此也有类似感受。



有机农产品出口企业DACE公司总经理陈文孝表示，虽然企业2025年营业收入和经营规模保持增长，但2%贷款贴息政策尚未真正惠及企业。



他说，目前商业贷款利率仍普遍高于10%，企业尚未从银行获得有关优惠贷款的具体信息。即便拥有稳定现金流、国际认证产品和出口市场，不少生产企业仍因信贷审批过度依赖抵押资产而难以获得成本合理的发展资金。



此外，专家认为，对个体工商户和微型企业的管理理念仍需进一步转变。



黎维平表示，如果仍将其视为“管理对象”而非“发展伙伴”，部分经营主体可能通过压缩经营规模、拆分营业收入甚至重新采用现金交易等方式规避新增义务，这不仅会扩大非正规经济规模，也不利于实现68号决议推动经济现代化和透明化的目标。



与此同时，出口行业还面临国际市场带来的新挑战。



越南木材和林产品协会数据显示，2026年前5个月，越南木材出口额达70.2亿美元，同比增长2.9%，但仍低于预期，其中附加值最高的深加工木制品出口反而下降3.5%。



吴士怀表示，除物流成本和原材料价格上涨外，美国等主要出口市场不断加强贸易救济调查，提升技术壁垒，也给企业带来较大压力。美国市场约占越南木材出口总额的一半，关税政策调整以及涉及强迫劳动、产能过剩等调查，使进口商更加谨慎，合同签署周期有所延长。



专家认为，这表明，在持续优化国内营商环境的同时，还需进一步帮助企业提升应对国际规则和高标准市场要求的能力。



针对上述问题，越南财政部副部长阮德心表示，融资、土地、科技和人才等生产要素获取仍是制约民营经济发展的主要瓶颈。



他说，下一阶段财政部将重点推进三方面工作：一是完善税收和财政政策，研究出台支持研发（R&D）、科技创新及科技创业企业的优惠机制；二是提升中小企业发展基金和地方信用担保基金等国家金融基金运行效率；三是通过盘活闲置公共资产等方式，帮助企业更便利地获取生产经营用地。



与此同时，财政部将继续推进数字政府建设，在税务、海关和财政等领域全面提供四级在线公共服务，进一步降低企业合规成本，提高政策透明度和市场预期稳定性。



专家认为，68号决议实施一年来，促进民营经济发展的制度框架已初步建立。未来，要真正把民营经济培育成为国民经济的重要增长动力，还需进一步提升基层政策落实效率，重点增强中小微企业和个体工商户在资金、土地、信息等方面的获得感。



在全球经济不确定性仍然较大的背景下，持续打造公开透明、公平竞争的营商环境，让不同规模企业都能公平分享改革红利，将成为推动越南民营经济持续发展、增强经济增长动能的重要基础。（完）

