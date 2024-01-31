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菲律宾总统对越南进行国事访问：越菲发表联合新闻公报
访问期间，马科斯总统与武文赏主席举行会谈；会见了越南政府总理范明政和国会主席王廷惠。
会谈上，两国领导人高度评价两国战略伙伴关系的强劲和实质性发展。在两国观点和利益的相似之处基础上，两国领导人一致同意在双方即将迎来建立战略伙伴关系10周年（2025年）和建立外交关系50周年（2026年）之际加强和促进伙伴关系日益走向深入和全面发展。
两国领导人支持进一步深化经济关系，有效开展两国共同合作倡议。双方强调可加强双向贸易和投资的重要性，同意保持密切合作，促进贸易畅通，力争尽快实现双边贸易总额达100亿美元的目标。
双方一致认为，两国国防安全合作势头强劲，为加强越菲战略合作作出积极贡献。两国领导人一致同意继续推动高层互访、信息互换、教育培训交流和防务对话机制；加强国防工业协调以及军事医学、搜救、人道主义援助和救灾、航行和飞越安全、反恐、网络安全、维和行动等领域合作；加强打击跨国犯罪的合作等。
两国领导人同意巩固现有海上合作机制，特别是外交部副部长级海洋事务联合委员会、两国海警热线等机制，确保各自渔民的安全并和平解决海上事件。
两国领导人强调加强教育、文化、旅游、医疗保健、民间交流、地方间合作等领域合作，同时发挥两国友好组织的作用，增强凝聚力和增进相互了解，促进联系，丰富文化多样性等的重要性，为全面加强两国关系做出贡献。
两国领导人还讨论了缅甸和东海局势等许多共同关心的国际、地区和次区域问题。双方再一次承诺维护地区和平、稳定与繁荣，一致同意继续加强合作、配合和相互协商，有效、及时应对共同关心的国际和地区问题，为加强东盟团结和提升在东盟引导进程和机制中的核心作用作出贡献。
双方承诺维持东海和平、安全，航行与飞越自由和安全；呼呼各方保持克制，不使用武力或以武力相威胁，在包括1982年《联合国海洋法公约》等国际法基本原则的基础上以和平方式解决各争端。两国领导人再一次承诺全面有效落实2002年中国—东盟《东海各方行为宣言》，推动早日完成效力、效果并符合国际法的《东海行为准则》的谈判。
会谈后，越南国家主席武文赏与菲律宾总统马科斯出席两国涉及农业、大米贸易、海洋合作和文化等领域的合作文件交换仪式。（完）
会谈上，两国领导人高度评价两国战略伙伴关系的强劲和实质性发展。在两国观点和利益的相似之处基础上，两国领导人一致同意在双方即将迎来建立战略伙伴关系10周年（2025年）和建立外交关系50周年（2026年）之际加强和促进伙伴关系日益走向深入和全面发展。
两国领导人支持进一步深化经济关系，有效开展两国共同合作倡议。双方强调可加强双向贸易和投资的重要性，同意保持密切合作，促进贸易畅通，力争尽快实现双边贸易总额达100亿美元的目标。
双方一致认为，两国国防安全合作势头强劲，为加强越菲战略合作作出积极贡献。两国领导人一致同意继续推动高层互访、信息互换、教育培训交流和防务对话机制；加强国防工业协调以及军事医学、搜救、人道主义援助和救灾、航行和飞越安全、反恐、网络安全、维和行动等领域合作；加强打击跨国犯罪的合作等。
两国领导人同意巩固现有海上合作机制，特别是外交部副部长级海洋事务联合委员会、两国海警热线等机制，确保各自渔民的安全并和平解决海上事件。
两国领导人强调加强教育、文化、旅游、医疗保健、民间交流、地方间合作等领域合作，同时发挥两国友好组织的作用，增强凝聚力和增进相互了解，促进联系，丰富文化多样性等的重要性，为全面加强两国关系做出贡献。
两国领导人还讨论了缅甸和东海局势等许多共同关心的国际、地区和次区域问题。双方再一次承诺维护地区和平、稳定与繁荣，一致同意继续加强合作、配合和相互协商，有效、及时应对共同关心的国际和地区问题，为加强东盟团结和提升在东盟引导进程和机制中的核心作用作出贡献。
双方承诺维持东海和平、安全，航行与飞越自由和安全；呼呼各方保持克制，不使用武力或以武力相威胁，在包括1982年《联合国海洋法公约》等国际法基本原则的基础上以和平方式解决各争端。两国领导人再一次承诺全面有效落实2002年中国—东盟《东海各方行为宣言》，推动早日完成效力、效果并符合国际法的《东海行为准则》的谈判。
会谈后，越南国家主席武文赏与菲律宾总统马科斯出席两国涉及农业、大米贸易、海洋合作和文化等领域的合作文件交换仪式。（完）