范星梅大使：苏林总书记、国家主席访华具有极其重要意义

值越南共产党中央执行委员会总书记、越南国家主席苏林于2024年8月18日至20日对中华人民共和国进行国事访问之际，越南驻华大使范星梅就此访的目的和意义接受了越通社驻北京记者。

范星梅大使表示，苏林总书记、国家主席的此次访华具有及其重要意义。这是苏林总书记、国家主席就任后首次出访，体现了越南党和国家对发展越中睦邻友好合作关系的高度重视。此次访问是两党两国高层领导人继续深化战略交流、确定推动今后越中两党两国关系更加稳定、务实、有效发展的重大方向和举措的契机。

范星梅大使表示，苏林总书记、国家主席此次访华期间将与习近平总书记、国家主席及其他中国高级领导人进行重要会谈和会见。双方将相互通报各自党和国家情况，深入探讨加强和深化两国关系。

这次访问是在一个非常特殊的时刻进行的，恰逢胡志明主席作为国际共产代表从莫斯科来到广州进行革命活动100周年之际。双方将回顾两党两国关系的发展历史，继续继承和弘扬两党两国和两国人民之间的长期友好传统。

关于越中双边经贸投资合作，范星梅大使表示，近年来，越中经贸投资合作保持强劲发展势头，日益深入发展。越南继续是中国在东盟第一大贸易伙伴和中国全球第五大贸易伙伴。中国是越南第一大贸易伙伴、第一大进口市场和第二大出口市场。 2023年双边贸易总额达到1719亿美元，2024年前7个月达到1126亿美元。中国对越南直接投资持续快速增长，2023年达44.7亿美元，2024年前7个月达15.24亿美元。

范星梅大使指出，在两国正在进行革新事业、深化改革开放、促进高质量发展、实施国家工业化和现代化的背景下和在两国关系积极发展势头下，双方有许多机遇和潜力继续拓展经济、贸易和投资合作。

谈到越中两国地方合作和人文交流，范星梅大使表示，越南党和国家始终重视、支持，并创造条件促进越南地方和人民进一步加强与中国地方和人民的交流与合作，为落实好高层协议和共识做出贡献，不断努力巩固和培育越中全面战略合作伙伴关系，符合两国人民的愿望和利益。（完）