范明政总理：健全多层次住房供应体系 推动房价回归合理区间

2月26日上午，越南政府总理、中央住房政策和房地产市场指导委员会主任范明政主持召开指导委员会第六次会议并作总结讲话。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设于政府总部，连线全国34个省市设立的分会场。



范明政在讲话中强调，发展房地产市场和保障性住房工作必须坚持“站位要高、思维要新、政策要准、市场要管、堵点要疏、手续要减、发展要包容、利益要协调、成果要让人民共享”的总体方针。



据会议通报，在第五次会议上，政府总理已向各部委和地方部署19项具体任务，其中包括4项重点任务和15项常态化工作。截至目前，政府已出台关于解决保障性住房发展法律障碍的专项决议，并对住房和房地产经营领域相关法令进行修订补充。各地正加紧编制和审批2026—2030年住房发展规划及年度实施计划。



与此同时，相关职能部门正在完善设立“国家房地产与土地使用权交易中心”的方案，并积极推进国家住房基金的组建工作。



在保障性住房建设方面，根据政府决议，2026年全国需完成约15.87万套建设任务。目前，全国已开工建设保障性住房项目220个，房源数量近21.5万套，完成年度目标任务的135%。累计已启动保障性住房项目737个，房源数量超过70万套，相当于2030年建成100万套目标的70%。



会议重点围绕中等收入群体住房政策展开深入研讨。与会代表认为，应从规划、土地、投资、信贷、税收及投资开发主体遴选等方面形成系统配套政策，增加适合中等收入群体的住房供给，优化市场供给结构，提高住房可及性，稳定市场预期，保障民生需求和宏观经济平稳运行。会议还就购房及租购价格标准、政策适用对象及收入界定、购房者权利义务等具体问题进行了讨论。



范明政指出，自第五次会议以来，房地产市场发展取得积极成效。特别是保障性住房建设有力促进了经济增长、扩大了就业、改善了民生，房地产供需关系逐步趋于平衡。多地已超额完成目标任务，制度体系持续完善，全国住房与房地产市场数据库已启动运行，初步实现住房“赋码绑定”。各级部门在保障受灾群众、困难群体、产业工人和武装力量住房方面作出积极努力，部分地方已探索设立住房基金。



范明政总理发表讲话 图自越通社

与此同时，政府总理也指出了当前存在的问题：房地产供应虽有所增加，但房价尚未出现明显回落；供给结构与实际需求仍不匹配；仍有6个地方尚未完善指导机制；部分地区住房基金运作流于形式；部门间数据共享不畅；145万亿越盾信贷计划资金到位率仅12.4%；部分地区因规划信息发布引发房价异常上涨现象。



范明政强调，下一阶段要确保所有公民在公开、透明、公平条件下获得适宜的住房；健全多层次房地产供应体系，推动房价合理回落；简化行政审批流程；严厉打击投机炒作和市场操纵行为；加快建设正确、统一、完整、实时共享的房地产数据库。



他要求各部委和地方加快规划编制，为房地产项目实施提供基础保障；加强征地拆迁和土地储备，完善保障性住房配套基础设施；保障建筑材料供应，防止因材料短缺推高成本；持续推进“放管服”改革，降低制度性交易成本。



范明政强调，要全面落实第五次会议各项部署，加快推进2026—2030年保障性住房发展目标；有效落实国家住房基金制度；加快数字化转型，完善住房和房地产市场信息系统。



范明政责成建设部尽快完善国家房地产与土地使用权交易中心设立方案并报请政治局审议，同时加强督查考核，建立KPI指标体系。公安部、国防部要配合地方推进武装力量住房项目建设，严厉打击非法中介和欺诈行为。农业与环境部要落实国会和政府有关土地、环境和建材领域改革政策。国家银行要加快保障性住房和35岁以下青年购房信贷投放，严控投机性房地产信贷，保持宏观经济稳定。财政部要研究依法发行房地产债券和保障性住房债券，确保安全规范运行。



各省市人民委员会要把房地产市场特别是保障性住房发展作为促进经济两位数增长和保障民生的重要抓手，加快项目建设进度，确保完成2026年目标任务；依法落实工业园区职工宿舍用地及商品房项目中20%土地用于保障性住房建设的规定。



关于试点发展适合中等收入群体的平价商品住房政策，范明政要求建设部同有关部门广泛征求意见，研究在扩大保障性住房政策受益范围基础上提出具体方案，并于2026年3月前完成最终报告。（完）