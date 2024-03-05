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范明政总理：为各家航空公司良性竞争和发展创造一切便利条件
越航董事长邓玉和表示，作为一家国家航空公司，越航从90年代初以来大力促进越南与澳大利亚在航空领域的合作机遇，发挥好加强双方贸易、投资和旅游交往的桥梁纽带作用。至今，该公司不断研究增加航班频率，扩大飞往新目的地的航线网络，旨在进一步完善两国之间的航线产品并保持连接越南与澳大利亚的主要航空公司的地位。
越航一直在加强与澳大利亚伙伴的合作力度，以推出更多新的产品，实现服务多元化，从而不断为客户带来更好的权益。特别是，该公司继续注重与澳大利亚各部门、行业、旅游公司和各伙伴的协调配合，为促进两国旅游业发展并推广两国之间的目的地作出贡献。
范明政在纪念典礼上发表讲话时强调了航空运输在当前经济发展中的重要作用。他认为，和平与合作仍是主流，因此，经贸和投资将继续向前发展。随着经济的发展，人们的消费、出行和旅游等需求也会增加。在此背景下，民间交流扮演重要角色，人们的航空出行需求也会增加。
范明政指出，航空经济的发展对每个国家的发展起着极为重要的作用。越南一直为各家航空公司良性竞争和发展创造一切便利条件；鼓励澳大利亚各家航空公司开通飞往越南的航线。
范明政希望越南各家航空公司加强合作和平等竞争，特别是在两国关系提升为全面战略伙伴关系的背景下；其中，人力资源培训是两国的重要合作领域之一。
各部委和行业将增强国家管理作用，帮助各家航空公司排除困难，克服种种挑战，以实现快速、可持续发展，从而为促进国家发展并提升越南的国际地位作出积极贡献。
借此机会，范明政感谢澳大利亚公民在到访越南时选择了越航、越捷等越南航空公司，为加强两国人民交流并促进两国航空经济发展贡献力量。（完）