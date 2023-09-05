范明政总理会见印度尼西亚工商会领导

印尼企业代表在会见中希望继续加大在越南的投资力度，集中于金融银行；绿色转型，包括可再生能源和电动汽车等能源转型；采矿业；房地产，包括社会保障性住房开发；农业生产连接等领域。范明政总理表示，建交近70年特别是建立战略伙伴关系10年来，越南与印尼合作关系发展良好，两国正在向建立全面战略伙伴关系迈进。这是两国企业合作、投资、发展的重要基础。范明政总理高度评价印尼企业在越南投资兴业；欢迎并同意企业关注的领域，符合两国发展方向和世界潮流；建议两国企业特别是KADIN和越南工商联合会（VCCI）加强联系，协调互换信息，制定具体、务实、长期、稳定的合作方案、项目和协议，确保双方利益协调一致。范明政总理表示，今后，越南将继续坚定不移地贯彻落实维护宏观经济稳定、促进增长、控制通货膨胀、确保经济主要平衡的目标。推动行政改革；加强科技应用、创新、数字化转型，发展数字经济、数字社会、绿色经济、循环经济、共享经济。范明政总理建议，印尼企业促进对印尼有经验和优势、越南有发展需求和潜力的领域进行投资，特别是战略基础设施，如交通、高科技、配套产业、电子、能源转型、数字经济发展、绿色经济、循环经济等。本着“利益和谐、风险共担”的精神，越南政府强调一向陪伴、倾听、分享、支持并为包括印尼投资者在内的广大外国投资者在越南开展成功、可持续和长期投资和商业活动创造有利条件。（完）