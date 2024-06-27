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范明政和中国国务院副总理张国清出席越中战略交通发展合作洽谈会
据越通社特派记者从北京发回的报道，当地时间6月27日上午，越南政府总理范明政和中国国务院副总理张国清共同出席了“越南-中国战略交通发展合作 越南-中国企业的作用”洽谈会并发表讲话。
中国国务院副总理张国清在会议上发表讲话时表示，中国与越南既有陆上边界线又有海上边界线。两国之间的交通方式有铁路、公路、水路、航空。双方已合作实施越南一些交通项目，如河内轻轨吉灵-河东线。
越共中央总书记阮富仲于2022年底访华和中共中央总书记、中国国家主席习近平于2023年12月访越 ，中共中央总书记、国家主席习近平在此次访问期间会见了范明政等，双方已一致同意推动全面战略伙伴关系、具有战略意义的中越命运共同体更务实、有效和可持续发展，其中包括基础设施互联互通任务，尤其是两国之间交通基础设施联通，使其符合中国“一带一路”倡议和越南“两廊一圈”倡议。
张国清对两国各机关和企业一道推动在各领域的合作，尤其是合作发展交通和两国之间的交通互联互通；认为以国企引领作用，需激励双方私人企业参与该重要任务。
越南政府总理范明政在会议上发表讲话时强调，越中交通战略基础设施互联互通发展具有特别重要意义，是两国客观的需求，为两国人民交流、货物贸易、地区和国际交往等创造便利条件。中国可经过越南进入东盟国家，越南经中国进入中亚和东欧国家。
范明政表示，越南希望在交通战略基础设施领域学习借鉴中国经验并进行合作。越中互为邻国，拥有发展5种运输方式的条件。近期，交通合作蓬勃发展并取得积极成果，为推动双边贸易蓬勃发展做出贡献。
范明政认为交通战略基础设施合作成果未与双方潜力、优势和期望相称。范明政指出双边在铁路、水路等项目存在的不足，建议铁路行业尽快开展3个项目，尤其是老街-河内-海防铁路项目。关于城铁领域，需积极展开河内、胡志明市的城铁项目，鼓励中国企业以公私合作模式（PPP）参加投资。
范明政也建议促进扩大两国之间的航线网络，增加拥有较高需求的航班频率，出台鼓励发展越中旅游的政策，推进连接两国的公路项目。
关于筹资方面，优先筹集预算资金、优惠贷款、动员国家资源、贷款、发行政府债券等。范明政表示，越南注重吸引双方企业的资金来实施两国采用PPP、BOT 模式投资的两国基础设施互联互通项目。
范明政建议两国企业本着“利益和谐、风险共担”、“共创共赢促发展”等原则采用联营、联名方式大力促进合作，尽早建设两国之间象征性合作工程。范明政希望今后两国关系本着“六个更”精神取得新突破。
会议上，两国各部门、机关和交通基础设施企业已介绍了两国交通基础设施发展情况、各好经验、发展的实践经验；提出越南交通基础设施发展合作方向等。
范明政在发表总结讲话时强调，越南有需求，但技术和人力有限，希望中国在优惠贷款、交通发展先进技术，尤其是绿色交通、绿色转型、人力资源培训、智能治理等方面提供援助。
范明政呼吁中国集团和总公司赴越对交通、数字化转型、绿色转型、清洁能源等领域各大工程进行投资、承包和参加建设。范明政同时强调，越南愿与企业并肩同行，倾听企业的心声，一道努力做的更好，为在两国命运共同体精神上实施两国高层领导达成的共识做出贡献，造福两国人民。（完）