英国加入CPTPP， 越南机遇何在？

专家认为，英国加入CPTPP不仅使企业获得更多拓展出口市场的机会，还为越南经济的发展注入新动力，从而提升越南在国际市场上的地位。

2023年7月16日，英国和北爱尔兰签署了加入CPTPP的协定——这标志着英国成为自2018年建立以来第一个加入CPTPP的新成员，为接纳更多成员铺平了道路。

英国政府正采取必要步骤批准CPTPP（2024 年 5 月 16 日），包括越南在内的CPTPP其他成员国也必须完成各自国家的法律法规内化程序。

越南工贸部多边贸易政策司负责人表示，英国是越南非常重要的合作伙伴，因此，英国加入CPTPP将为越南扩大出口市场。

此外，在英国和越南就加入该协定进行的谈判过程中，双方达成了一项协定，除了现有自贸协定之外，英国将向越南放宽市场准入，特别是在各项承诺生效后，渔业将有很大的优势。

“这是CPTPP协定的一个亮点，中国等许多大经济体也希望加入该协定，说明CPTPP协定的作用日益增强，为投资者创造动力”。他认为，英国加入CPTPP将促进双方贸易和投资的发展，为越南出口商品进入年进口额高达9000亿英镑的英国市场创造条件。

英国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）也表示，当英国加入CPTPP协定后，两国贸易将有更大的发展空间。除了《越南与英国自由贸易协定》(UKVFTA)之外，CPTPP协定给双边贸易带来多个领域的诸多好处，特别是在农业和数字贸易领域。

英国驻越大使强调，英国加入CPTPP将为两国贸易乃至全球贸易带来实实在在的好处。

据越南海关总署统计，2024年前5个月，越南与英国进出口额强劲增长。 前5个月双边贸易额近33亿美元，增长23.2%。其中，越南出口额近30亿美元，增长26.6%；进口额3.012亿美元，小幅下降2.2%。贸易顺差达到27亿美元。目前，英国是越南在欧洲的第三大出口市场。

英国加入后，CPTPP成员国的GDP总和将达12万亿英镑，占全球GDP的15%。说明这是一个具有重要战略意义的自贸区。

伊恩•弗鲁说“我们希望英国和越南企业能够真正利用CPTPP协定带来的机遇，发展英国和越南在相关领域的价值链”。

更值得注意的是，英国已正式承认越南市场经济地位。这对越南的贸易防御调查，特别是反倾销调查非常有利。这意味着，越南的出口商品将不再受到不公正待遇，仅被征收比目前更合理的反倾销税率。

多边贸易政策司副司长范琼梅表示，迄今为止，各部委已颁布了20多份法律文件来落实该协定的承诺，其他成员国对越南认真履行CPTPP承诺表示高度赞赏。

6月25日，越南国会通过批准大不列颠及北爱尔兰联合王国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的决议。在多数与会代表投赞成票的情况下，国会正式通过关于批准加入CPTPP文书的决议。（完）