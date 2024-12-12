苏林总书记：建设政治上坚强过硬的军队是革命军队的首要因素

12月12日上午，越南人民军总政治局在河内隆重举行建局80周年（1944年12月22日-2024年12月22日）纪念活动暨一级独立勋章授勋仪式。越共中央总书记、中央军委书记苏林出席并在纪念仪式上发表讲话。

苏林总书记代表党和国家领导人向越南人民军总政治局授予一级独立勋章后，在讲话中高度评价了总政治局在越南人民军建军80年建设、战斗与成长历程中的重要作用和贡献。

苏林建议越南人民军总政治局加强团结统一，积极落实越共十三届八中全会关于“新形势下保卫祖国战略”的决议、越南国防战略、越南军事战略、网络空间保卫祖国战略和国家边界保卫战略。

苏林还建议总政治局当好参谋助手，成功召开2025-2030年军队各级党代表大会，为越共十四大奠定基础。

军队党委必须在贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决策中起到表率作用。要深入学习和践行胡志明思想、道德、作风，继续革新并优化政治体制组织机构，使之更加精简高效。

苏林要求总政治局为实施有关建设廉洁、强大的军队党委提供参谋，提升各级党委和党组织的领导力和战斗力。严密掌握相关动态，做党的好参谋、好帮手，确保党对军队的绝对、直接和全面领导，建设政治上坚强过硬的军队。

苏林建议，总政治局必须重视推动思想政治教育质效提升，尤其是在研究和学习马列主义、胡志明思想、党的政策路线、国家政策法规等方面。同时，要加强爱国主义教育和党、民族、军队的优良传统教育，着力培养干部、战士坚定的政治立场和政治信念，确保对祖国、党、国家和人民的绝对忠诚。

同时，保持高度警惕，洞察敌人的阴谋，积极防范和应对“自我演变”“自我转化”现象，夯实党的思想根基。

苏林还提出，总政治局需主动与中央各部委、行业协会和地方政府配合，建设牢固的全民国防阵势，与人民安全阵势和“民心阵势”紧密结合，筑牢国防安全的坚实砥柱。（完）