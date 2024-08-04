苏林总书记：下决心建设坚强的党，富强、民主、公正和文明的越南国家

越通社谨向读者介绍越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林编写题为《下决心建设坚强的党，富强、民主、公正和文明的越南国家》的文章（全文）。

“越南共产党的诞生，成为文化源远流长、英雄的越南民族四千年立国和卫国光荣历史一个辉煌里程碑，是我国革命历史的重大转折点。自拥有了党，在党、敬爱的胡志明主席的领导下，包括阮富仲总书记在内的历届越共中央总书记已领导越南革命战胜各种困难和挑战并向前迈进。我国人民在党的领导下已从胜利走向胜利，创下许多奇迹，推动国家逐步走向社会主义，与五大洲各强国并驾齐驱。

党以正确政治路线、对民族和阶级利益无限忠诚、密切与人民群众的血肉关系、始终如一、无私的国际团结精神，汇聚和团结了各阶级和各阶层人民，各场革命斗争运动，建设巨大和广泛的革命力量，创造“煊赫五洲、震动地球”的奠边府大捷，驱赶了侵略的法国殖民者；在北方进行社会主义革命，在南方进行民主民族革命，引领越南革命大船走向完全胜利。

祖国实现统一，在面临重重困难和挑战的背景下，全国走向社会主义道路，党以科学和革命的本质继续肯定了其智慧、本领和先锋性，已提倡、不断完善和领导全党、全民和全军成功实施革新事业，把越南从欠发达国家发展成为中等收入发展中国家，人民过上日益温饱、幸福的生活，国家的国际地位和声誉不断提高。

党的十三大在准确判断国家地位与实力、机遇与优势、困难与挑战的基础上，以全心全意为国为民服务的高度政治决心，部署了到2030年国家发展道路和2045 年愿景；制定了在党的领导下的100年战略目标、越南民主共和国（现为越南社会主义共和国）100年战略目标，到21世纪中叶，将越南发展成为向社会主义迈进的发达国家；大力弘扬全党全民全军的爱国主义精神、民族自强不息和博爱精神、凝聚民族大团结力量、激发建设国家富强、人民幸福的渴望。党的十三大决议的落实已经走过了三分之二的路程并取得了许多标志性成果。近年来的发展形势表明，世界正处于大变革时代。从现在到2030年是确定世界新秩序的最重要时期。和平、合作与发展仍是主流，但大国竞争日趋激烈，其中亚太是竞争最激烈的地区。敌对、反动势力从未放弃过推翻越南共产党领导和社会主义政权的阴谋；大力推行“和平演变”战略，形式不断翻新、手段日益阴险狡猾；彻底利用全球化进程向内部渗透，推动“自我演变”、“自我转化”进程，妄图从内部瓦解我们的党和政权。非传统安全威胁带来了诸多负面影响；网络空间伴随着第四次工业革命和科学技术以前所未有的规模和速度发展，开启一个新时代，其中欠发达和发展中国家或能乘势而上、走捷径、快速发展、成为强国或被错过时机，陷入落后的深渊。

为了最大限度利用机遇和优势，应对风险和挑战，释放潜力，增强实力，胜利实战越共十三大所提出的各项战略目标；全党、全民、全军须努力奋斗、齐心协力，继承并大力弘扬越南党的光荣传统和宝贵经验；最大限度地发扬“自主、自信、自立、自强与民族自豪感”的精神；不断探索和开辟人类社会发展的广阔新前景。坚持马克思-列宁主义、胡志明思想、民族独立目标、社会主义和党的革新道路。

坚持以经济社会发展为中心、党建为关键、文化发展为精神基础、国防安全为重要而持久的任务；最大限度发挥内力，争取外力，其中内在资源和人力资源是最重要的。特别重视并不断加强党内部团结一心、全民族大团结力量以及党同人民群众的血肉联系。从中央到支部，每名干部、党员要尽力“像保护自己的瞳孔一样维护党的团结一致（1）”；党必须广泛凝聚全民族一切智慧和力量以及越南社会主义国家建设和捍卫事业中的时代力量。

坚持独立自主；在国际法基本原则基础上确保国家和民族的最高利益；未雨绸缪、居安思危，全力捍卫祖国；维护国家发展的和平稳定环境；加大越南对维护地区和世界和平的切实贡献力度。坚定不移地维护祖国领土、海洋岛屿、空域的独立、主权、统一和领土完整。坚定落实独立、自主、多边化、多样化、做国际社会的可靠伙伴、积极且负责任成员的外交路线；在越南人民品格“以不变应万变”、“和睦”、“以至仁而易强暴”基础上坚定立场、观点并采用新时代外交艺术等。

坚定不移 “人民是根本”、“人民是革新事业的主体、中心”的立场、观点和实践；一切方针政策必须真正从人民群众的生活、愿望与合法权益出发，以人民幸福富裕为奋斗目标；确保全体人民享受革新发展成果，在安全、安宁的环境中幸福安居，不让任何人掉队。建设在越南共产党领导下的民享、民有、民治的社会主义法治国家；遵守宪法和法律；尊重、保障和有效保护人权和公民权利；拥有专业化、法治化、现代化的行政和司法体系；国家机构精干、廉洁、效力和高效；干部、公务员、公职人员队伍有足够的资格、能力、威望，真正专业、廉洁，全心全意为祖国和人民服务。

继续大力推进党的建设和整顿工作；以“不间断”、“不休息”、“无禁区”、“无例外”、“无论是任何人”、“办一案，警醒全省/市、全区”为方针，坚决持久地同个人主义作斗争，同思想道德和生活方式的败坏作斗争，同党内的腐败和消极现象作斗争。同时，着力破解制度性困难和障碍；继续推进行政程序改革；通过数字化转型增强开放性和透明度；拓展发展空间；在法律框架内为一切正常活动创造最有利的条件，为国家建设和改善国内外组织、个人、企业和企业家的生活做出贡献。把权力控制与搞好政治思想教育、革命传统教育紧密结合起来，把我们党建设得真正纯洁、坚强，“是道德的、文明的”。

全面同步推进革新事业，促进国家快速可持续发展，增强国家潜力。建立并同步完善现代、融入国际社会的社会主义定向市场经济发展体制。大力促进投资、生产经营活动；最大限度地利用社会资源促进国家可持续发展、环境保护和适应气候变化。促进人的全面发展；建设富有民族特色的先进越南文化，真正成为社会的精神基础、内生力量、国家发展的重要动力。

高度集中做好各级党代表大会的举办工作，为越共十四大做好准备；有效开展40年国家革新事业总结工作，继承包括阮富仲总书记在内的党历届领导人确立的社会主义和越南走上社会主义道路的重要理论成果，为国家今后继续全面发展指明正确道路。我们相信，在越南共产党的领导下，将真正的爱国主义精神与民族美好传统和国粹结合起来，不断吸收人类文化精髓，凭借干部党员的勇气和坚定的革命理想、人民的爱戴、信任和支持，国家革新事业一定会取得伟大胜利，我们的祖国一定会越来越繁荣，我们的人民一定会越来越幸福富裕，我们的国家一定会日益繁荣和富强，朝着社会主义事业不断迈进，成功落实越共十三大确定的战略目标和伟大胡志明主席的遗训，也是越南民族的愿望：“我们全党全民团结起来，为建设和平、统一、独立、民主、富强的越南国家，为世界革命事业做出贡献。（２）”（完）

（１）：《落实胡志明主席遗嘱35周年》，国家政治出版社，河内，2004年，第37页

（２）《落实胡志明主席遗嘱35周年》，国家政治出版社，河内，2004年，第40页