马来亚国立大学校长诺尔·阿祖安·阿布·奥斯曼（Noor Azuan Abu Osman）教授在欢迎辞中表示非常自豪和荣幸地欢迎林总书记访问马来亚国立大学。这是马来西亚和越南两国持久友谊的证明，也是两国致力于促进合作、全球繁荣的共同承诺。



马来亚国立大学校长诺尔·阿祖安·阿布·奥斯曼教授强调，苏林总书记的访问和讲话具有特殊意义，体现了两国之间以及学术和文化组织之间日益深厚的联系。马来亚国立大学已准备好在这种关系中发挥重要作用，成为分享知识、研究和创新成果的桥梁。



苏林总书记在马来亚国立大学发表施政演讲时表示很荣幸能够到访马来西亚这所名校并发表演讲。马来亚国立大学不仅是马来西亚教育的象征，也是东盟（ASEAN）地区领先的知识中心之一。



苏林总书记表示，建国近80年、革新近40年，在共产党的领导下，越南人民取得了具有历史意义的伟大成就。越南满怀信心进入新时代，下决心成功实现2030年庆祝共产党领导100周年和2045年建国100周年的奋斗目标，坚定独立、自主、自信、自力、自强，激发民族自豪感，坚持多边化、多样化，致力于和平、合作与发展，积极、主动、全面融入国际社会；同时，加强越南对世界政治、全球经济和人类文明的负责任贡献。



苏林总书记在马来西亚马来亚国立大学发表施政演讲。图自越通社

苏林总书记强调，越南的发展道路是离不开世界和地区的。越南能够实现上述目标离不开包括马来西亚和东盟伙伴在内的国际社会的纯粹团结、宝贵支持和有效合作。



在越南和马来西亚两国的大部分发展历程中，两国一直相伴、合作、共同奋发向上。两国之间的贸易有着悠久的历史渊源。马来西亚及越马关系在越南外交政策中始终占据首要地位。作为长期在东南亚地区生活和发展的古老民族，越南和马来西亚战略上有很大相似之处。



苏林总书记表示相信新建立的全面战略伙伴关系框架将开启两国关系发展的新时代，为两国发展道路提供有力支撑和补充，有利于两国乃至整个地区的和平、稳定与繁荣。



苏林总书记同时强调，各自国家和两国关系的下一段发展道路，以及基于国际法的公平、开放的国际体系的保障，在很大程度上取决于东盟的稳健发展。而东盟的未来又取决于包括马来西亚和越南在内的每个成员国的决心。



苏林总书记表示，越南始终对东盟的未来持乐观态度，愿积极主动为东盟贡献力量。自1995年加入东盟以来，越南不断积极参与并为东盟的倡议和行动计划贡献力量，同时将东盟视为战略空间，为越南创造有利形势，维护和平、安全、稳定与发展环境做出贡献。



值此机会，苏林总书记回答了马来亚国立大学师生们有关越南外交政策的若干问题。



同日上午，苏林总书记一行前来参观了马来西亚国家数据中心。（完）