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苏林总书记、国家主席：战略级干部必须经过培训造就合乎新时期任务要求
培训更新知识班共有学员50人。学员将听取，并讨论覆盖现阶段国家关键问题的33项专题。例如：党的思想理论基础；建设党、国家和政治体系；经济、文化和社会发展；国防、安全和外交事务；新背景下的领导与管理科学等核心问题。
苏林总书记、国家主席代表党和国家领导人明确表示，在每一个革命时期，越南党都始终特别重视干部工作，一直把干部工作和培养问题作为党建工作中的重点和关键。胡志明主席始终肯定干部和干部工作是“非常重要”的问题、“决定一切”、“干部是一切工作的根源”，因此“培养干部是党的本源工作”。
苏林总书记、国家主席指出，力争早日完成2030年建党100周年和2045年越南民主共和国、今为越南社会主义共和国成立100周年的各项战略目标，在很大程度上取决于人力资源的素质，首先战略级干部队伍必须经过知识、技能培训，具备革新思维、视野、工作方法、工作作风，汇聚政治素质、道德品质、生活方式、工作能力、个人威信，合乎新时期的任务要求。
苏林总书记、国家主席强调，同学们要秉持责任意识，努力学习、研究、践行品德作风；集中时间、精力和智慧来成功完成培训班的整个课程计划。（完）