苏林总书记、国家主席：战略级干部必须经过培训造就合乎新时期任务要求

8月28日下午，越共中央组织部与胡志明国家政治学院协调举办第十四届党中央委员会规划委员培训更新知识班（第二班）开班典礼。越共中央总书记，国家主席苏林教授、博士出席开班典礼并作指示性讲话。

培训更新知识班共有学员50人。学员将听取，并讨论覆盖现阶段国家关键问题的33项专题。例如：党的思想理论基础；建设党、国家和政治体系；经济、文化和社会发展；国防、安全和外交事务；新背景下的领导与管理科学等核心问题。

苏林总书记、国家主席代表党和国家领导人明确表示，在每一个革命时期，越南党都始终特别重视干部工作，一直把干部工作和培养问题作为党建工作中的重点和关键。胡志明主席始终肯定干部和干部工作是“非常重要”的问题、“决定一切”、“干部是一切工作的根源”，因此“培养干部是党的本源工作”。

苏林总书记、国家主席指出，力争早日完成2030年建党100周年和2045年越南民主共和国、今为越南社会主义共和国成立100周年的各项战略目标，在很大程度上取决于人力资源的素质，首先战略级干部队伍必须经过知识、技能培训，具备革新思维、视野、工作方法、工作作风，汇聚政治素质、道德品质、生活方式、工作能力、个人威信，合乎新时期的任务要求。

苏林总书记、国家主席强调，同学们要秉持责任意识，努力学习、研究、践行品德作风；集中时间、精力和智慧来成功完成培训班的整个课程计划。（完）