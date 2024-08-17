苏林总书记、国家主席访问中国：推动越中关系进入新发展阶段

应中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请，越南共产党中央执行委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人将于2024年8月18日至20日率越南共产党和国家高级代表团对中国进行国事访问。

苏林总书记、国家主席就任后首次外访就对中国进行国事访问，体现了双方都将巩固和发展越中全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体视为首要优先，并高度重视。这次访问是越中之间今年特别重要的对外活动，对今后两党两国关系发展走向产生巨大影响。

过去70多年来（1950年1月18日—2024年1月18日），越中关系“有起有落”，但友谊与合作仍是主流。两国几代领导人精心培育的友谊已成为两国人民的共同宝贵财富，为保持越中传统友谊稳定发展势头做出了贡献，为两国人民带来了实实在在的利益。

2024年是《越中陆地边界条约》签署25周年和越中陆地边界三项法律文件签署15周年。《越中陆地边界条约》的签署从法律上彻底解决了两国陆地边界划定问题，体现了双方谋求和平、友好与合作的坚定意志和决心。这一事件成为双方通过友好协商解决边界问题的成功典范。

强调苏林总书记、国家主席对中国进行国事访问的重要性，越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠说：“通过这次访问，我们期待与中国合作推动落实高层共同协议，特别是2022年阮富仲总书记对中国进行历史性访问和2023年习近平总书记、国家主席对越南进行访问期间达成的协议，加强和深化越中全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的越中命运共同体。

越共中央委员、越南外交部部长裴青山强调，双方都对此次访问充满期待，并希望在多方面取得成果。越南外交部部长裴青山表示相信，在双方特别重视和密切配合下，苏林总书记、国家主席和夫人对中国进行的国事访问将取得圆满成功，成为新的里程碑，开启越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体的新发展时期。

此访表明越南把发展对华关系作为首要优先和战略选择；同时反映了越南党和国家的一贯外交政策是独立、自主、和平、友好、合作与发展、多元化和多边化对外关系；继续构建由党外交、国家外交、人民外交三大支柱组成的综合性现代外交，发挥在营造和维护和平稳定环境中的先锋作用，动员外部资源，发展和提升国家地位和威信。（完）