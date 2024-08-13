致力于建设和平、友好、合作、可持续发展的越中边界

8月13日下午，越共中央委员、中央军委委员、国防部副部长黄春战上将会见李俊杰副局长率领的中国国家移民管理局代表团。

黄春战上将在会见中强调，越南党和国家一贯重视巩固和发展越中全面战略合作伙伴关系。双方同意以包括“安全合作更实”在内的“六个更”为指引构建具有战略意义的命运共同体。

黄春战上将强调，近年来，在两国良好关系的基础上，越中防务合作得到有效推进，特别是成功举办越中第八次边境国防友好交流活动；通过边境会晤、会谈、热线、互致信函、边境联合巡逻等形式，有效保持口岸地区边防和陆地边境管理三级执法协调机制；协调打击边境地区和口岸地区的犯罪等。

黄春战上将高度评价越南边防部队与中国国家移民管理局的合作关系日益务实发展，特别是在边境管理、出入境管制、打击犯罪、打击违法行为，维护边境地区和口岸安全秩序；同时，建议双方继续协调落实好已签署的关于建立口岸地区边防和陆地边境管理三级执法协调机制的协议；加强边境地区打击各类犯罪违法行为的信息和情况交流；推动并进一步扩大代表团交、各级政治工作、青年军官的流活动，保持和推广“友谊大使”模式、双方边防哨所之间和边境两侧居民区缔结友好关系等机制。

李俊杰在会上通报中国国家移民管理局与越南边防司令部会谈的结果。李俊杰表示，双方将继续加强团结、友好、合作关系，为建设两国和平、友好、合作、可持续发展的边界作出贡献。（完）