胡志明市命名50周年：从民众愿望到世纪愿景

自西贡—嘉定正式以胡志明主席的名字命名以来，半个世纪已悄然走过。这段历程充分彰显了一座英雄城市的本领、智慧、充满活力与创新的精神。迈入新时代，在越共中央政治局2026年5月19日颁布的第09-NQ/TW号决议指引下，胡志明市正确立全球超级都市地位，打造亚洲领先的经济、金融和创新中心。



原胡志明市人民议会主席范正直表示，胡志明市的力量源于人民。自越南共产党诞生并领导越南革命以来，西贡—堤岸—嘉定人民始终团结一心，坚定不移地跟党走。



正是党意与民心的高度融合以及一支在战火中锤炼成长的忠诚干部队伍构筑起坚实的精神支点，带领胡志明市走出困境，敞开新篇章，开展战争后国家重建工作。



原胡志明市人民议会主席范正直。图自越通社

原政府总理经济咨询组成员陈游历强调，党在第六次全国代表大会上提出的革新路线被视为越南革新事业的转折点。其中，源于胡志明市经济生活的市场关系思维为革新进程中承认商品生产关系提供了重要支撑。



1986年至2010年阶段，胡志明市地区生产总值（GRDP）年均增长10.5%。尽管面积较小、人口不足全国9%，该市为国内生产总值（GDP）的贡献率达21%以上，为全国财政预算总收入贡献率达近30%。胡志明市不断先行先试，推出具有制度意义的经济模式：如新顺出口加工区、高科技园区、“以地换基础设施”的阮文灵大道模式、国有企业股份制改革试点等，同时在全国范围内发起具有深远影响的社会运动，如扶贫解困、知恩图报、青年志愿服务等。

历经半个世纪的跨越式发展，胡志明市如今已成长为超级都市，人口超过1400万。为继续履行引领使命，当务之急是在体制上实现重大突破，最大限度释放内生动力。



2026年5月，越共中央政治局颁布了关于新纪元胡志明市的建设和发展的第09-NQ/TW号决议。这一历史性决议提出了极具雄心的目标：2026~2045年期间GRDP年均增长率达10%；人均GRDP达到7.5万美元，人类发展指数（HDI）超过0.9，并承诺实现“净零排放”。到2045年，胡志明市力争确立其亚洲引领地位，成为全球具有吸引力的目的地。



为实现这一宏伟蓝图，胡志明市增长模式必须经历一场深刻变革，从依赖资本的模式，全面转向以知识、创新和绿色转型为基础的模式。



这一转型过程的关键不仅在于技术，而且首先在于政策与体制。体制必须先行，否则技术将受到束缚。应大胆试点‘沙盒’式政策机制，推动金融科技、人工智能、平台经济、国际金融中心等新领域发展。构建能够有效实施《特殊都市法》的行政体系。 陈游历博士

胡志明市满怀信心，将奋力崛起为文明、现代的超级都市，成为充满活力的绿色增长极，始终作为国家的骄傲之心，并在世界版图上彰显其地位。（完）