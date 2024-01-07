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联合国人权理事会通过由越南作为共同提案国的气候变化与人权决议
由越南外交部部长助理阮明宇率领的越南代表团已在会上积极发表讲话并提出意见。此外，越南和孟加拉国、菲律宾联合举行了题为“气候变化对充分行使食物权的负面影响”的气候变化和人权专题讨论会。
讨论会上，参会代表均强调采取行动应对气候变化不利影响以及保护人权的紧迫性和必要性；强调洪水和干旱等各种极端天气的频率和强度不断增加，直接影响到粮食安全；同时呼吁国际社会为应对气候变化挑战提供紧急援助。
此前，联合国人权理事会也一致通过由越南与孟加拉国、菲律宾自2014年起共同起草和建议的以“气候变化对生计的负面影响及其对人权的影响”为主题的2023年气候变化与人权决议。决议中强调须要解决受气候变化影响情况下人权，特别是妇女和儿童人权保护工作中存在的不足之处；指出了妇女在气候变化政策制定和签发进程中的作用等。
除了上述决议之外，越南代表团也在关于气候变化和食物权，社会保障和妇女的参与和领导，健康权、受教育权、反拐卖人口等议题的会议和讨论会上积极发表意见并强调，越南的首要任务是加强法治建设，提升透明度、安全性以及社会保障工作质效；进行必要的法律和经济改革，支持疫后复苏进程，促进包容性可持续发展等。越南代表强调，越南在担任2023-2025年任期联合国人权理事会成员国期间的方针是对话与合作，尊重与理解，人人享有人权。
此外，越南代表团也就技术合作、能力建设、气候变化、人权、社会保障、妇女的参与和领导等东盟共同关心的问题发表讲话。
越南代表团在联合国人权理事会第53届会议上的积极参与已充分体现越南作为2023-2025年任期联合国人权理事会成员国的巨大努力的高度责任感。（完）