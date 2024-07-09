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老街省充分挖掘现有优势 迎接新的旅游趋势
老街旅游业力争朝着绿色、可持续的方向发展。农业是该省的一种优势，符合于与农业相结合的旅游模式。近期，该省多地纷纷推出了农家乐旅游模式（farmstay）。
参加农家乐旅游模式，游客可以亲手直接种植蔬果或喂鱼和喂食畜禽；然后亲手采摘蔬菜、捕鱼、收获水果并使用自己准备的原料来制作各种菜肴。
农家乐旅游模式正在创造双重效益，有助于提高人民的收入水平并促进可持续的环境。
为推动农业旅游推广活动，老街省协助游客与农业和乡村旅游目的地建立联系；通过各场论坛推广农业旅游模式，并向各家旅行社和媒体介绍农家乐旅游模式。
老街省旅游厅的信息，2024年上半年，该省接待游客量超过410万人次，达全年计划的48.67%，同比增长9.36%。旅游收入约达13.5万亿越盾（折合人民币414.9亿元）。其中，沙坝（Sapa）市（县级）仍是该省重要的旅游目的地，上半年该市接待游客量达近200万人次。
此外，老街继续被游客评为具有吸引力的旅游目的地。据全球领先的旅游网站Tripadvisor的排名，沙坝市在全球最受欢迎旅游目的地排行榜中位居第五。
2024年，老街省力争实现接待游客量达850万人次，旅游收入超过27万亿越盾（折合人民币829.9亿元）等目标。（完）