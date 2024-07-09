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老街省充分挖掘现有优势 迎接新的旅游趋势

据老街省旅游厅的数据，2024年上半年，该省继续被游客评为具有吸引力的旅游目的地，旅游收入总额约达13.5万亿越盾（折合人民币414.9亿元），同比增长24%。 为取得这一良好结果，该省各级政府和人民同步采取了多项解决方案。其中，大力、有效地开发当地优势，迎接新的旅游发展趋势，推出独特的旅游产品，增加对国内外游客的吸引力。

老街旅游业力争朝着绿色、可持续的方向发展。农业是该省的一种优势，符合于与农业相结合的旅游模式。近期，该省多地纷纷推出了农家乐旅游模式（farmstay）。

参加农家乐旅游模式，游客可以亲手直接种植蔬果或喂鱼和喂食畜禽；然后亲手采摘蔬菜、捕鱼、收获水果并使用自己准备的原料来制作各种菜肴。

农家乐旅游模式正在创造双重效益，有助于提高人民的收入水平并促进可持续的环境。

为推动农业旅游推广活动，老街省协助游客与农业和乡村旅游目的地建立联系；通过各场论坛推广农业旅游模式，并向各家旅行社和媒体介绍农家乐旅游模式。

老街省旅游厅的信息，2024年上半年，该省接待游客量超过410万人次，达全年计划的48.67%，同比增长9.36%。旅游收入约达13.5万亿越盾（折合人民币414.9亿元）。其中，沙坝（Sapa）市（县级）仍是该省重要的旅游目的地，上半年该市接待游客量达近200万人次。

此外，老街继续被游客评为具有吸引力的旅游目的地。据全球领先的旅游网站Tripadvisor的排名，沙坝市在全球最受欢迎旅游目的地排行榜中位居第五。

2024年，老街省力争实现接待游客量达850万人次，旅游收入超过27万亿越盾（折合人民币829.9亿元）等目标。（完）

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7月9日下午，越南政府副总理、越俄政府间经贸与科技合作委员会越方主席陈红河同俄罗斯联邦副总理、俄方主席德米特里·切尔内申科（Dmitry Chernyshenko）以线上方式共同主持会议，讨论在越俄政府间经贸与科技合作委员会框架内推动各领域务实有效合作的措施。
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