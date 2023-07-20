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美国财政部长：希望进一步深化越美经贸投资关系
陈俊英高度评价越美关系取得的成就，感谢美国在新冠肺炎疫情（COVID-19）期间对越南给予的支持和帮助，相信越美关系将持续向前发展，造福两国人民，为印亚太地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。
陈俊英指出，越美签署了多项重要合作协议，并正在积极构建印太经济框架（IPEF）。两国在东盟、亚太经合组织、世贸组织等地区和国际论坛上保持密切配合。2022年，越美双边贸易额创历史新高，越南仍是美国投资商颇具吸引力的投资目的地。
陈俊英希望今后双方进一步在经济、科技、金融、供应链以及数字经济、绿色转型、环境保护等领域加强合作，建议美国财政部继续与越南配合，客观、适当地评估越南货币政策管理工作进展情况，从而为促进两国经贸、投资关系稳步发展做出贡献。
珍妮特·耶伦部长表示希望进一步深化两国经贸投资关系，尽快实现两国关系升级，同时指出，两国在公平能源转型领域的合作前景广阔，美国与合作伙伴愿为越南加快这一进程提供资金、技术支持。
珍妮特·耶伦表示，美国希望帮助越南成为多元化供应链中的重要一环，建议越南加大对这一领域的投资。此外，她对越南国家银行与美国财政部两年来在货币政策方面的密切配合给予好评，并强调，美方愿支持越南国家银行促进货币和汇率政策现代化。（完）