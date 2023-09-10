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美国总统乔·拜登开始对越南进行国事访问

9月10日下午，美国总统小约瑟夫·罗宾内特·拜登（Joseph R. Biden, Jr.）已抵达河内，开始应越共中央总书记阮富仲邀请于9月10日至11日对越南进行国事访问。 在内排国际机场迎接美国总统乔·拜登一行的有越共中央委员、中央外对部部长黎淮忠，外交部副部长何金玉，河内市人民议会主席阮玉俊，越南驻美国大使阮国勇，外交部国家礼宾局局长阮越勇。

美国驻越南大使马克·克纳珀（Marc E. Knapper）及美国大使馆官员和工作人员到机场热烈欢迎乔·拜登总统及美国高级代表团访越。

陪同乔·拜登总统对越南进行国事访问的有美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）, 美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文（Jake Sullivan），总统助理、国家安全副顾问费纳（Jon Finer），总统副助理、国家安全委员会印太事务协调员库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell），助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink），总统特别顾问、国家安全委员会高级主任米拉·拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper），总统特别顾问、国家安全委员会高级主任塔伦·查布拉（Tarun Chhabra）等。

乔·拜登总统此次访越是两国建立和落实全面伙伴关系（2013-2023年）十周年的里程碑，是继近30年来比尔·克林顿总统（2000年）、乔治·布什总统（2006年）、奥巴马总统（2016年）和唐纳德·特朗普总统（2017年）等美国总统访问越南之后进行的。

在近30年来两国关系所取得的良好成果的基础上，可以肯定美国总统乔·拜登对越南的国事访问将继续成为两国在致力于地区和世界和平、稳定、合作与可持续发展的共同征程上具有重要意义的里程碑。（完）

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美国专家：拜·登总统访越开启双边关系新篇章

美国专家：拜·登总统访越开启双边关系新篇章

美国总统乔·拜登于9月10日至11日对越南进行的访问是美越关系正常化以来的进一步进展，并将为两国关系开启新篇章。这是美国和平研究所东南亚中心越南问题高级专家安德鲁·威尔斯-当（Andrew Wells-Dang）博士在接受越通社驻华盛顿记者采访时强调的内容。
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