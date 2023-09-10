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美国总统乔·拜登开始对越南进行国事访问
美国驻越南大使马克·克纳珀（Marc E. Knapper）及美国大使馆官员和工作人员到机场热烈欢迎乔·拜登总统及美国高级代表团访越。
陪同乔·拜登总统对越南进行国事访问的有美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）, 美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文（Jake Sullivan），总统助理、国家安全副顾问费纳（Jon Finer），总统副助理、国家安全委员会印太事务协调员库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell），助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink），总统特别顾问、国家安全委员会高级主任米拉·拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper），总统特别顾问、国家安全委员会高级主任塔伦·查布拉（Tarun Chhabra）等。
乔·拜登总统此次访越是两国建立和落实全面伙伴关系（2013-2023年）十周年的里程碑，是继近30年来比尔·克林顿总统（2000年）、乔治·布什总统（2006年）、奥巴马总统（2016年）和唐纳德·特朗普总统（2017年）等美国总统访问越南之后进行的。
在近30年来两国关系所取得的良好成果的基础上，可以肯定美国总统乔·拜登对越南的国事访问将继续成为两国在致力于地区和世界和平、稳定、合作与可持续发展的共同征程上具有重要意义的里程碑。（完）