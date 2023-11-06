美国《纽约时报》称赞越南富国、沙坝和巴拿缆车

美国《纽约时报》在10月25日发表的标题为《如果你能坐缆车去罗马斗兽场，你正在越南》的文章上对越南著名旅游景点缆车系统进行了评论并对其印象深刻。这些缆车系统的投资方为太阳集团（Sun Group）。这篇文章发表后，以其独特的形象和标题迅速吸引了国际读者的眼球，它被《纽约时报》放在旅游专栏的第一个位置，并在首页位置保持多个小时。



坐缆车去“罗马斗兽场”？



文章作者帕特里克·斯科特（Patrick Scott）上述有趣标题引起了国际读者在想象越南时的好奇心。帕特里克·斯科特花了很多时间研究富国、沙坝和岘港的缆车系统，并根据自己的感受和国际游客的经历描述这些缆车系统。

《纽约时报》的记者3月已前往富国岛，他乘坐从日落镇（Sunset Town）到菠萝岛长达8公里的缆车，他描述当时从缆车上看到的富国岛以南地区的湛蓝海水清澈如水晶，并在数百艘木制渔船的色彩点缀下，营造出绚丽的景色。



这条缆车路线也是帕特里克·斯科特命名文章标题的灵感来源。他将缆车站区域描述为罗马斗兽场的“完整”版本，而日落镇以钟楼、巴洛克喷泉和罗马遗址等景观被描述为意大利地中海城市的精致版本。帕特里克·斯科特认为，富国岛太阳世界自然公园（Sun World Hon Thom）和日落镇是越南最令人难以置信的人造建筑之一。



波兰游客托梅克·塔巴卡 (Tomek Tabaka) 说，“它看起来就像迪士尼乐园或杜鲁门秀”。



在岘港市，帕特里克·斯科特评价道，通往巴拿山顶的缆车路线将法国人这个古老度假胜地变成了太阳世界巴拿山度假区（Sun World Ba Na Hills），这里已成为一个欧式游乐园，拥有法式村庄、哥特式教堂、童话般的城堡和金桥等。

太阳世界巴拿山度假区缆车系统。范冯 摄

前往沙坝时，通往越南最高峰——番西邦峰的缆车系统给他留下了深刻的印象。游客将乘坐缆车穿过厚厚的白云海，并到达山顶。在番西邦，游客将能观看模仿16世纪越南寺庙建筑风格的信仰建筑群，包括10层钟楼、石楼梯系统和巨大的坐佛雕像。泰国游客Suvisa Vathananond和Patrick Tunhapong评价说，太阳世界番西邦山传奇旅游群（Sun World Fansipan Legend）是确保保护与开发之间平衡的有效项目。



缆车“将越南走向世界”



据《纽约时报》的评估，越南拥有世界上四条最长的缆车线，全部建于过去十年，其展示了越南经济和旅游业的惊人转变。大部分著名缆车系统都由太阳集团兴建与开发，该集团已荣获世界旅游奖组织的“2022-2023亚洲领先旅游集团”奖。

追踪全球缆车开发行业的知名网站Gondola Project创始人史蒂文·戴尔（Steven Dale）认为，越南在亚洲是缆车发展最成功的国家之一。据缆车制造商的数据，20年来，全国数十个地点已建成约26条缆车线，其展示了旅游服务场所的快速发展。



这场缆车开发竞赛于2007年开始，当时太阳集团的创始人从乌克兰回国，与世界一流缆车集团—奥地利多贝玛亚（Doppelmayr）配合兴建通往岘港市巴拿山顶长达6公里的首条缆车线。此后，太阳集团推出了6个设有缆车的太阳世界区域，创下9项吉尼斯世界纪录，例如富国世界上最长的三线缆车、广宁省下龙湾的世界上容量最大的缆车车厢、海防市吉婆岛世界上最高的电缆塔；世界上最陡的缆车系统（通往老街省沙坝番西邦峰的缆车）和世界上最长单线缆车（通往岘港市巴拿山顶的缆车）等。

产生积极影响



史蒂文·戴尔认为，越南地形拥有许多山、森林和岛屿，适合修建缆车。这被认为是一条比公路建设时间更快、成本更低、对环境造成的破坏更小的“道路”。



《纽约时报》认为，缆车对越南这样的发展中国家来说意义重大。越南中产阶级人群无法轻松负担前往意大利罗马或法国巴黎的旅行费用，但他们可以轻松购买价格从 25 美元到 45 美元的缆车票，以前往巴拿山或富国岛等有着欧洲风格目的地。



《纽约时报》还明确指出了缆车对当地经济产生的积极影响。文章指出，2010年，沙坝接待游客量仅达6.5万人次。2014 年河内至老街高速公路建成，2016 年缆车正式开通。2019 年，赴沙坝的游客人数跃升至 330 万人次，在疫情后，去年达250万人次。



缆车有利于番西邦峰每天吸引数千名游客前来观光。据《纽约时报》的评价，缆车帮助沙坝的其他目的地避免过度拥挤，当地村庄仍然保留了其传统特色。”（完）