经济增长模式转型：越南实现万亿美元GDP目标的先决条件

2025年越南国内生产总值规模约达5100亿美元，位居世界第32位。人均GDP突破5000美元大关，使越南正式迈入中等偏上收入国家行列。业内专家认为，越南正站在一个具有历史意义的发展里程碑前，在未来几年跻身万亿美元规模经济体之列。凭借积极增长势头，许多预测显示，若能保持高增长速度，这一目标可能在2031-2032年期间得以实现，或在2040年稍晚达成。



据英国CEBR机构预测，到2033年，越南可能跃升至世界第24位，并在2038年达到超过1.5万亿美元的规模。

经济学专家黎维平表示，“要达到GDP 1万亿美元的规模，越南需要在未来10年内持续保持至少8%的增长。前提条件是必须将增长模式转向基于全要素生产率、创新和科学技术。"



胡志明市国会代表阮光勋认为，“我们必须有效治理和发展所有资源，包括自然资源和蕴含在民众中的资源。如果我们不能激发这些资源，发展就会放缓。"



国际经验表明，要维持高增长，全社会总投资需达到GDP的约36-37%。当经济体触及1万亿美元门槛时，每年的投资额可能高达3600-3700亿美元——这是资源动员和配置方面的一个巨大挑战。



这要求不仅增长要快，还必须更可持续、更高效。



为关键之年2026奠定坚实基础



回顾2021-2025年任期，可见越南经济很少面临如此多的挑战。新冠疫情、地缘政治冲突、供应链中断、全球经济衰退等带来了前所未有的压力。



然而，在党的领导和政府灵活、坚决的调控下，越南依然保持宏观稳定，强劲复苏，并取得了许多被评价为"奇迹"的成果。特别是2025年，GDP增速达到8%以上，继续彰显了越南经济的韧性和适应能力。这一成就为国家进入新发展阶段奠定了重要基础。



经济学专家 阮明峰博士： "2026年是诸多挑战交织的关键之年，从经济模式转型、体制改革到动荡的世界局势。但如果能准确识别并抓住趋势，特别是4.0技术，突破的机会是巨大的。"



专家们也认为，2026年将是越南在面临重大挑战的同时，继续实现突破的一年。这要求政府需要拿出有效措施，为下一增长阶段创造新的气势。



创造新动力——为2026-2030年阶段铺路



面对2026-2030年阶段年均增长10%以上的目标，越南迫切需要更新发展思维，建立符合国内国际背景的新增长模式。据专家分析，下一阶段的增长动力将来自公共投资的引领作用，以及数字经济、人工智能、绿色经济-循环经济，加上私营经济领域和高质量外资的协同组合。



CMC科技集团董事长阮忠政指出，“数字基础设施和人工智能基础设施完全可由私营企业承担。政府应信任并投资于领军企业。"

可持续发展必须与循环经济相结合。我们采用5R模式，从'拒绝'、'减少'、'回收'、'再利用'到'废物再生'，以创造新价值。我们很高兴看到政府对此方向的有力承诺。然而，为了在大规模实施和推广，需要众多企业携手合作。我们认为，国家政策应朝着鼓励和激励企业合作、共同建设和维护支持循环经济的生态系统方向努力。 SCG集团越南总经理 Kulachet Dharachandra

与此同时，中央政治局关于科学技术、完善法律体制、发展私营经济、国有经济和融入国际等一系列重大决议，正在为新的增长阶段构建战略框架。



迈向万亿美元经济体，越南追求的不仅是规模目标，更是增长模式的全面蜕变之旅。若能善用新动力，有效发挥发展型体制的效能，越南完全具备实现突破的条件，跨越中等收入陷阱，并在未来数十年更接近成为高收入国家的目标。（完）