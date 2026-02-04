第57号决议：河内正式推出技术交易平台和数字化转型集市

2月3日下午，河内市科学与技术局与有关单位联合举行仪式，正式推出河内技术交易平台（HanoTEX）和数字化转型“集市”（DTMarket）。该活动标志着河内在贯彻落实越共中央政治局2024年12月22日颁布的第57-NQ/TW号决议方面迈出重要一步，为打造现代、透明、高效的科学技术市场作出积极贡献。



据介绍，HanoTEX被建设成为服务于科学技术和创新市场的多功能核心基础设施，重点开展技术定价、技术中介与技术转让促进；促进科研成果和技术开发成果商业化；加强企业、科研院校、投资者和金融机构之间的对接；推动知识产权的开发与利用等活动。



HanoTEX包括线上交易平台（hanotex.vn）和线下实体交易空间，是全国首个按照公私合作模式运行、由企业参与专业化管理和运营的技术交易平台。到2030年，HanoTEX力争发展成为具有区域和国际影响力的科学技术市场中介机构，在引领首都乃至全国创新生态体系中发挥重要作用。



DTMarket（dtmarket.vn）是HanoTEX的重要组成部分，重点聚焦服务数字化转型的解决方案、产品和服务。DTMarket打造集中式、透明的交易空间，使数字化转型解决方案能够基于实际成效进行评估、选择和落地实施。



作为一个不仅限于线上交易的平台，DTMarket在继承河内技术交易平台核心功能的同时，进一步深化数字技术供需对接，为政府机关、企业及社会各界提供服务。DTMarket的推出有助于克服数字解决方案市场分散的问题，推动公平竞争，提高数字技术产品质量，并加快河内数字化转型进程。



河内科学技术局同河内理工大学、侠和汽车集团共同签署合作协议。图自越通社



河内市将2026年确定为从准备阶段转向行动阶段、从试点探索转向实质性实施的关键一年。河内力争到2030年数字经济占经济总量比重超过40%，到2065年超过70%。为实现上述目标，河内市承诺持续陪伴、引导并破除障碍，使科学技术、创新和数字经济真正成为首都实现快速、可持续增长的重要动力。



活动期间，河内市科学技术局还介绍了企业与国家机关之间的线上公文收发系统，并签署了合作协议，按照‘政府—高校—企业’三方合作模式，开展以人工智能为核心的技术研究、开发和应用。（完）