第56届东盟外长会：越南促进与美国和欧盟的合作

越南通讯社驻印尼记者报道，在越南外交部长裴青山与美国国务卿安东尼·布林肯会晤上，双方对近年来两国合作取得的积极进展表示高兴；肯定了两国领导人对越美全面伙伴关系的重视。双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，同意今后在地区和国际论坛上加强协调。



越南外交部长裴青山表示愿与美方共同努力，在互相尊重各自国家独立、主权、领土完整和政治制度的基础上，继续深化两国全面伙伴关系，进而在条件合适时提升两国关系。



美国国务卿安东尼·布林肯高度评价2023年3月30日阮富仲总书记与拜登总统通电话的成果，并表示愿意与越方协调有效落实通话成果，特别是促进两国高层领导人的互访与接触和落实所签署的合作协议。美国国务卿安东尼·布林肯感谢越南政府，特别是越南外交部在最近他对越南进行访问时给予盛情接待。

另一个方面，在越南外交部长裴青山和欧盟外交与安全政策高级代表约瑟夫·博雷尔会晤上，双方对越南-欧盟全面伙伴关系的强劲发展表示满意；同意加强各级别代表团特别是高级别代表团的接触与交流，共同有效落实《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）。



越南外交部长裴青山建议欧盟成员国尽快完成《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）的批准；希望欧盟考虑尽早取消对越南水产采取的IUU“黄牌”。



欧盟外交与安全政策高级代表约瑟夫·博雷尔申明欧盟愿意支持越南能源转型进程，实施公平能源转型伙伴关系（JETP）机制，迈向2050年实现净零排放的目标。（完）