第56届东盟外长会议：东盟强调处理东海问题的信任因素

在印尼西亚雅加达举行会议两天后发表的联合公报，各国外长重申要加强互信，保持克制，避免采取可能使争端复杂化升级，影响和平稳定的活动，避免采取可能导致局势恶化的行动。



东盟重申需要根据普遍公认的国际法原则，包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），和平解决争端，并强调非军事化和自我克制在进行任何可能导致东海局势进一步复杂化和加剧紧张局势的活动等的重要性。



各国部长还强调全面有效落实《东海各方宣言》（DOC）的重要性；欢迎根据包括《联合国海洋法公约》在内的国际法制定有效和具有实质性的东海行为准则（COC）谈判取得的进展，并强调采取预防性措施和建立互信以增强信任的重要性。(完)