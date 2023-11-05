第27届东南亚心血管大会在河内召开

东南亚心血管大会于11月2日至5日在河内举行。这是地区和世界心脏病专家享有盛誉的科学论坛，并每年在东盟国家轮流举办。这是越南第二次主办该大会。



以“心血管一体化：机遇与挑战”为主题的第27届东南亚心血管大会吸引了国内外2000余名代表参加，其中包括来自地区和世界的300余名顶尖专家参加。大会设有80余场专题研讨会，发表750份学术报告，在10个大厅连续举行。



据专家介绍，根据2022年全球疾病负担报告，心血管疾病是全球一大死亡原因，每年夺走1950万人的生命，约占所有原因死亡人数的三分之一。据世界心脏联合会的数据，东盟地区每年约有400万人死于心血管疾病，而在越南，每年约有20万人死于心血管疾病，占死亡人数的33%。



越南卫生部长陶红兰表示，越南党和国家早已颁布了有关人民保健工作，其中重点关注非传染性疾病防治的指导性文件。目前，患有心血管疾病并死于该疾病的人数仍在增加。陶红兰部长希望东南亚心脏病专家将团结、努力更新最新知识，同时分享临床实践的宝贵经验，使东盟心脏病领域紧跟世界先进国家的水平，逐步击退心血管疾病。（完）

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