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第13届东海国际年会在美国举行

越南时间6月29日，位于华盛顿特区的美国国际战略研究中心以线上线下相结合方式举行了第十三届东海问题国际年度研讨会。

越南时间6月29日，位于华盛顿特区的美国国际战略研究中心（CSIS）以线上线下相结合方式举行了第十三届东海问题国际年度研讨会。

越通社驻美国记者报道，出席研讨会的有美国外交部和国防部官员、政策规划者以及来自美国、印度、日本、越南、菲律宾等国家的多位著名专家学者。值得一提的是，共和党众议员、众议院军事委员会成员珍妮弗·基根斯 (Jennifer Kiggans)，负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克 (Daniel Kritenbrink)也出席了研讨会，越南由越南外交学院东海研究院院长阮氏兰英副教授率团出席会议。

此次研讨会为专家学者对过去一年东海局势的发展进行讨论和分析，并对未来作出预测提供了机会。美国等国家海洋和国际法领域的学者、研究家围绕近期东海局势四个主要话题集中讨论：东海法律和争端管理的新观点；联盟网络对东海的参与；以及四方（美日印澳）、奥库斯联盟（AUKUS）和欧洲等外部参与者的作用等。

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越南长沙群岛的安邦岛。图自越通社

美国助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克在研讨会上发言强调，美国在东海的政策是支持各国行使主权、追求国家利益。美国认为，任何国家无论大小，都必须遵守同样的规则，大国不应该“欺凌”小国。维护东海的和平、稳定和航行自由是美国政府自由开放的印太地区更大愿景的一部分。因此，美国将继续与该地区和世界的盟友和伙伴合作，确保东海的天空和水域按照国际法并在基于法律尊重航海领域的基础上得到管理和使用。

阮氏兰英副教授在接受越通社记者的采访时表示：“一如既往，越南参加这次研讨会首先是要表达越南在东海问题上的看法和立场。此外，想要展现越南的积极和建设性立场，越南愿意以和平方式解决东海争端问题，从而为维护地区和平稳定作出贡献”。

阮氏兰英副教授指出，研讨会内容非常丰富，讨论环节被评价为非常高的质量。此外，美国政府和国会高级官员的出席和演讲，特别是美国前驻越南大使丹尼尔·克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）——对地区和双边关系问题非常了解的出席和演讲，这也是此次研讨会的一大亮点。（完）

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促进德国与越南各地的合作

促进德国与越南各地的合作

6月30日，越南驻德国大使武光明与柏林市马灿-海勒斯多夫区区长娜嘉·日夫科维奇（Nadja Zivkovic）举行工作会议，讨论加强马灿-海勒斯多夫区与越南各地的合作以及推进今后合作项目的事宜。
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