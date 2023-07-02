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第13届东海国际年会在美国举行
越通社驻美国记者报道，出席研讨会的有美国外交部和国防部官员、政策规划者以及来自美国、印度、日本、越南、菲律宾等国家的多位著名专家学者。值得一提的是，共和党众议员、众议院军事委员会成员珍妮弗·基根斯 (Jennifer Kiggans)，负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克 (Daniel Kritenbrink)也出席了研讨会，越南由越南外交学院东海研究院院长阮氏兰英副教授率团出席会议。
此次研讨会为专家学者对过去一年东海局势的发展进行讨论和分析，并对未来作出预测提供了机会。美国等国家海洋和国际法领域的学者、研究家围绕近期东海局势四个主要话题集中讨论：东海法律和争端管理的新观点；联盟网络对东海的参与；以及四方（美日印澳）、奥库斯联盟（AUKUS）和欧洲等外部参与者的作用等。
阮氏兰英副教授在接受越通社记者的采访时表示：“一如既往，越南参加这次研讨会首先是要表达越南在东海问题上的看法和立场。此外，想要展现越南的积极和建设性立场，越南愿意以和平方式解决东海争端问题，从而为维护地区和平稳定作出贡献”。
阮氏兰英副教授指出，研讨会内容非常丰富，讨论环节被评价为非常高的质量。此外，美国政府和国会高级官员的出席和演讲，特别是美国前驻越南大使丹尼尔·克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）——对地区和双边关系问题非常了解的出席和演讲，这也是此次研讨会的一大亮点。（完）