第十五届国会第十次会议：政府坚决行动 出色完成各项任务

在第十五届国会第十次会议框架下，越南政府常务副总理阮和平10月20日下午代表政府作了2021-2026任期政府述职报告。

政府常务副总理阮和平明确指出：2021-2026任期内，政府、政府总理出色完成了《宪法》赋予的各项任务。

在组织宪法和法律实施方面，政府和政府总理严肃贯彻落实，颁布了116项行动计划和方案，以有效组织实施宪法、各项法律及党和国家、国会的决议和结论；经常跟踪、检查、督促各领域任务和措施的落实情况。

2021-2025年间，政府总理及各副总理开展了超过400次调研，深入地方和基层，检查指导宪法和法律执行，掌握实际情况，及时排除困难和障碍。

在政策制定和立法工作上，政府和政府总理革新立法思维，从“管理”转向“发展创造”，从“前置审批”转向“事后监管”；主动积极提出多项机制政策开放、具有创造性的法律项目，助力完善社会主义法治国家和社会主义定向市场经济体制，及时疏通体制机制堵点和瓶颈。

在经济、文化、社会、环境、国防、安全和对外事务管理方面，阮和平强调了以下突出成就：宏观经济稳定，高速增长；灵活适应，有效控制新冠疫情（COVID-19）；社会保障工作始终被置于首位并取得诸多切实成果。此外，国家目标计划获得大规模资源投入，得到坚决指导部署，基本完成2021-2026任期国会交付的各项指标。

战略基础设施取得突破性发展；政府集中实施并同步建成服务于经济。文化社会领域取得全面进步。特别是，国家独立、主权和领土完整得到维护；政治安全、社会秩序与安全得到保障。对外工作和国际融合水平提升，取得巨大成就。资源管理、环境保护、防灾减灾和应对气候变化工作日益受到重视。诸多积压项目和长期亏损企业得到处理、疏通，释放了发展资源。

关于国家行政系统中各部委、机关和地方的组织机构改革，阮和平表示，贯彻落实中央委员会和政治局的主张，政府、政府总理集中坚决指导实施政治体系组织机构精简，建设精简、科学的政府组织，终结县级的历史使命，按照“精、简、强、效率、效力、效果”方向构建两级地方政府组织。截至目前，从中央到基层的政府机构已逐步步入正轨，服务人民日益改善，获得人民高度评价。

阮和平强调，在前所未有的诸多困难挑战背景下，2021-2026任期政府团结一致，行动坚决，出色完成了被赋予的任务，留下了许多突出印记。这些全面成就巩固了人民的坚定信心，为国家快速可持续发展、稳步迈入新时代蓄积了态势、动力和力量。（完）