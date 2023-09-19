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第十九届亚运会：越南提出夺得2至5枚金牌目标
目前，运动员的身心健康状况良好，都具备专业知识和巨大决心。体育部门选派了优秀运动员出国训练，参加国内外赛事，提高运动员专业素质，积累经验，为运动员在运动会前做好准备。
对于此次出征的目标，邓河越表示，今年越南代表团提出的目标是赢得2至5枚金牌。在东南亚地区，越南取得了不错的成绩，确立了自己的地位，但在亚洲舞台上，越南与其他国家仍有很大差距，需要加倍努力。
除了重点体育项目外，越南在本届大赛还参加电子竞技、软式网球、摔跤等一些新赛项。这是一个与亚洲体育相融合和相互学习的机会，也是推广越武道（Vovinam），争取将该项目纳入亚运会竞赛项目的机会。
对于反兴奋剂问题，邓河越表示，这是我们一直特别关注的重要问题。越南全国各省市体育训练中心经常开设培训班、宣传会，提高运动员对反兴奋剂问题的认识。越南文化体育与旅游部长阮文雄曾表示，越南运动员可以没有奖牌，但不允许有兴奋剂违规行为。
根据组委会的规定，所有运动员必须持有世界反兴奋剂机构（WADA）颁发的ADEL证书才能参与第19届亚运会。这是一项新规定。今后这一规定不仅在本届亚运会适用，还将适用于未来所有洲级和世界级运动会，并逐步在单项锦标赛中采用。（完）