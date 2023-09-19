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第十九届亚运会：越南提出夺得2至5枚金牌目标

再过几天，第十九届亚洲运动会（ASIAD 19）将在中国杭州开幕。越南体育代表团团长、体育局局长邓河越就越南体育代表团参加本届运动会的筹备工作和相关问题接受了越通社记者的采访。 邓河越表示，经过一段时间的积极准备，越南体育代表团带着足够信心和决心参加第十九届亚运会。这是2023年越南体育部门的重点活动之一。从年初开始，体育局就与各有关单位和体育协会配合，尽快召集运动员进行集训。

目前，运动员的身心健康状况良好，都具备专业知识和巨大决心。体育部门选派了优秀运动员出国训练，参加国内外赛事，提高运动员专业素质，积累经验，为运动员在运动会前做好准备。

对于此次出征的目标，邓河越表示，今年越南代表团提出的目标是赢得2至5枚金牌。在东南亚地区，越南取得了不错的成绩，确立了自己的地位，但在亚洲舞台上，越南与其他国家仍有很大差距，需要加倍努力。

除了重点体育项目外，越南在本届大赛还参加电子竞技、软式网球、摔跤等一些新赛项。这是一个与亚洲体育相融合和相互学习的机会，也是推广越武道（Vovinam），争取将该项目纳入亚运会竞赛项目的机会。

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参加第十九届亚运会的越南体育代表团出征仪式。图自越通社

第18届亚运会是越南体育代表团最成功的一次。越南在女子赛艇四人双桨、田径女子跳远、班卡西拉和400米跨栏比赛等赛项赢得了4枚金牌。但这些赛项几乎没有出现在第19届亚运会比赛项目。因此本届运动会的夺金压力巨大。

对于反兴奋剂问题，邓河越表示，这是我们一直特别关注的重要问题。越南全国各省市体育训练中心经常开设培训班、宣传会，提高运动员对反兴奋剂问题的认识。越南文化体育与旅游部长阮文雄曾表示，越南运动员可以没有奖牌，但不允许有兴奋剂违规行为。

根据组委会的规定，所有运动员必须持有世界反兴奋剂机构（WADA）颁发的ADEL证书才能参与第19届亚运会。这是一项新规定。今后这一规定不仅在本届亚运会适用，还将适用于未来所有洲级和世界级运动会，并逐步在单项锦标赛中采用。（完）

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