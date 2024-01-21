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用爱心和同情心团结在一起
越共十三届八中全会关于继续弘扬民族大团结的传统和力量，建设日益富强幸福国度的决议明确提出：民族大团结是宝贵传统，是越南党贯穿始终的重要战略路线，是建国卫国事业的伟大力量源泉和决定性因素。
具有深刻民族大团结远见卓识的越南共产党理论家阮富仲总书记在其著作《发挥全民族大团结传统，建设日益富强文明幸福的越南》中写道：团结是我们民族极其宝贵的传统，是我们民族与世长存和不断发展的力量源泉，是越南革命贯穿始终的红线，是具有重大意义的战略路线”。
深刻认识这一路线和观点，武文赏主席曾多次强调：越南人民克服一切困难、艰苦和牺牲的无价财富和巨大力量是爱国主义精神、民族大团结的力量、顽强的意志和勇气、高度决心和自力自强精神以及对独立、自由、和平与幸福的强烈渴望。这些崇高价值是在越南民族数千年建国卫国历史中锻造、培育、保存和弘扬的。
团结起来克服分歧
在国际论坛上发表的讲话中，武文赏主席经常通过科学论据和具体论点来阐述有关团结和国际合作的故事和教训。武文赏主席总结道：“团结就能发展，团结就能进步；分裂不仅不会发展，还会使地区和世界的成就倒退”。现实证明，世界上，团结的国家则会和平、发展；反之，分裂的国家则不稳定、发展缓慢。哪里团结，哪里就有和平、稳定、合作、发展，哪里不团结，“炮弹还在爆炸，鲜血还在流淌”，人民繁荣幸福只是遥不可及。
武文赏主席在美国旧金山发表讲话时，呼吁团结“克服分歧”，以包容、和谐、人文、共同建设和平繁荣世界的思维，向亚太经合组织各成员经济体领导人发出信息：“我希望APEC各成员秉持合作、负责人的精神，弘扬多边主义，搁置分歧，携手解决困难、战胜挑战，致力于地区和世界的和平、合作与发展。越南愿与亚太经合组织成员和亚太工商界一道，为各国人民建设光明的未来。”
武文赏主席在会见各国元首和国际友人时，讲述了越南人民争取民族独立斗争充满“泪水和痛苦” 但非常勇敢、坚强和丰富善意的历史历程：“越南为了保卫祖国而经历了漫长的战争。每当祖国遭受外敌入侵时，全民族百万人如一，团结起来，顽强战斗，消灭国土上的敌人，维护领土完整，赢得生存权、自由权和谋求幸福权。使我们民族战胜一切困难的力量，就是始终热爱和平、心怀善意友好、尊重其他民族的越南民族的大义大善精神。”
武文赏主席多次强调：在前进道路上，越南确定并一贯施行基于国际团结精神的外交路线，愿意做国际社会的友人、可靠的伙伴和积极、负责任的成员”。
祖国的温暖阳光
过去一年，武文赏主席出访了8个国家，出访期间的第一项活动往往是与越南侨胞和外交使团见面。见面中，武文赏主席强调“越南人民不可分割的一部分”的重要作用，并动员综合力量实现国家建设与发展愿望。国家主席的朴素、真诚、亲切，在海外越南人的心中留下了深刻的情感，给旅居海外的越南人带来了“祖国的温暖阳光”，让他们为祖国、同胞感到无比自豪。
2023年7月，在武文赏主席与旅居奥地利越南人会面后，越南驻奥地利大使阮忠坚表示，国家主席不仅带来了家乡的温暖，还向侨胞们传达了伟大越南民族大团结精神的重要信息，激发爱国情怀和心系祖国精神，不断弘扬民族的优良传统。
传递仁爱
为了实现全民族的大团结，各社区、各乡村、各民族、各宗教必须实现内部团结，国内越南人民必须与海外越南人团结一致。与此同时，要加强国际团结合作，越南人民与世界热爱和平与进步人民的团结，为国家的发展创造了良好的环境。上述是武文赏主席在与国内外学者和知识分子、各宗教和各族人民代表会面时讲述“团结”的内容。
就任国家元首第一年，武文赏主席就走访慰问平顺省富贵岛、广宁省姑苏岛等祖国前哨岛的军民，并出席神圣的升旗仪式；向在昆岛英勇牺牲的英雄烈士、革命战士、爱国志士敬香并出席其祭祀仪式；会见爱国竞赛运动的先进代表和工人、党员、武装力量、革命有功人员、运动员等的典范代表；向百岁及以上公民致贺寿卡等等。
国家主席在每一次活动、每一个地方的出席，都激发了干部、党员和人民的爱国情怀、民族自豪感和奉献精神。国家主席的问候和鼓励话语具有强大的渗透力，充分体现了党和国家领导人对社会各阶层人民的关心、爱护，给人留下了深刻的印象。
武文赏——越南红十字会名誉主席，在全国人道主义月（2024年4月）启动仪式上强调：“让我们以爱心和同情心团结在一起，共同建设一个团结的社会，一个充满人性的进步文明社会” 。
全民族大团结的力量不在于陆地、海洋的资源，而在于有智慧、有知识、有尊严的高素质人力资源。因此，一切政策和未来规划始终以人为中心。这就是武文赏主席关于建设和促进全民族大团结、国际团结与合作的“一贯思路”。那个时代性辩证思想，在武文赏主席的每次出访、会面和会议中，无论是在国外还是在国内，都得到了丰富表达和深入传播，为“发展必须给人民带来欢乐和幸福”这一最高目标而奋斗。（完）