渣打银行预测2024年越南GDP增长6.7%

面对年初不及预期的经济数据以及黯淡的全球经济前景，渣打银行将越南2023年国内生产总值（GDP）增长率预测从此前的5.4%下调至5%。不过，查打银行维持越南2024年GDP增速为6.7%的预测，其中上半年为6.2%，下半年为6.9%。

查打银行最新的一份报告指出，虽然越南宏观经济指标有所改善，但贸易生产经营活动尚未出现明显复苏迹象。然而，由于零售总额猛增，国内经济仍保持复苏态势，且复苏趋势可能会变得更加强劲。2023年年初以来，建筑业和住宿业保持强劲增长，外部因素正在改善，预计经常账户盈余占 GDP 的比重将从 2023 年的 2% 升至 2024 年的 3.5%。

2023年通胀率预测为3.4%（此前预测为2.8%）。 其中，仅2023年第四季度通胀率预测可达4.3%（之前预测为2.7%），2024年该数字可能会更高。

渣打银行泰国和越南经济学家Tim Leelahaphan先生认为，由于越南经济的开放度和稳定性，中期经济前景依然乐观。他指出，为了吸引外商直接投资资金（FDI），越南需要快速恢复GDP增速并促进基础设施建设。此外，房地产市场可能也需要更多的流动性资金支持等。

此前，新加坡大华银行专家评论称，尽管2023年第三季度越南经济增长较为稳健，但今年前6个月不如预期的业绩仍对越南全年经济造成负面影响。

VinaCapital宏观经济分析与市场研究部总监迈克尔·科卡拉里（Michael Kokalari ）先生在最近发布的宏观分析报告中预测，2023年越南GDP增速或将低于5%。然而，得益于出口和制造业的复苏趋势，2024年越南GDP增长率可恢复至6.5%。（完）