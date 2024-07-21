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海外越南人牢记阮富仲总书记的嘱托
越裔柬埔寨人Eang Ra先生在接受越通社驻金边记者的采访时强调，旅柬越南人社群和越裔柬埔寨人永远不会忘记并衷心感谢阮富仲总书记一生为越南民族所作出的贡献。Eang Ra表示，阮富仲逝世是越南巨大的痛苦和损失。
段氏琼女士在接受越通社驻中国记者的采访时强调，海外越侨高兴地见证祖国在以阮富仲总书记为最高领导人的越南共产党的领导下的强劲发展和积极变化。
段氏琼曾有幸在阮富仲总书记访问北京期间与他握手和交谈。她永远不会忘记这位越南领导人的亲切和朴实。
她还记得，阮富仲在与越南驻北京大使馆工作人员会面时已强调，海外越南同胞需要同心协力，心系祖国情系家乡。 这句话让她铭记于心，鼓励她不断努力为祖国贡献力量。阮富仲总书记永远是后代越南人值得学习的好榜样。
马来西亚友好协会主席陈氏庄回顾了与阮富仲总书记见面的场合。在她的记忆中，阮富仲是一位杰出、公正无私的领导人。她强调：“阮富仲连天连夜的工作，一直奉献到生命的最后一刻。他是一位心地善良、道德高尚的领导人，也是国家的骄傲。”
陈氏庄在接受越通社驻吉隆坡记者的采访时，回顾了在她回越南出席“家乡之春”活动时，有幸与阮富仲亲切握手的机会。时至今日，陈氏庄还清楚地记得阮富仲的嘱托：“海外越南人要保持团结，互相帮助，并共同心系祖国。阮富仲还说，“旅居海外越南侨胞是越南民族不可分割的一部分”，这句话始终令他感动，让她将其作为自己一切行动的指南。
陈氏庄永远铭记总书记的嘱托。因此，在马越友好协会主席的岗位上，她始终发挥积极主动精神，为进一步深化越马合作关系贡献力量。（完）