泰国驻越南大使：进一步深化越泰经贸与投资合作

值越南与泰国建交50周年（1976.8.6—2026.8.6）之际，泰国驻越南大使乌拉瓦迪•斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）在接受越通社记者采访时表示，50年来，两国领导人之间的政治互信以及两国人民之间密切关系为越泰关系奠定了坚实基础。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚指出，泰越关系的亮点是双边关系不断迈上新台阶。两国高层互访频繁，为两国人民深化相互了解、巩固互信并拓展民间交流、经济、政治、文化和社会等领域的合作关系。

在两国正式建交之前，胡志明主席已在促进两国人民之间的联系方面发挥了重要作用。尽管在泰国生活的时间并不长，但他老人家留下了深厚的友谊遗产。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚高度赞赏泰越友好协会和越泰友好协会所作出的贡献。通过这两个组织的活动，两国人民有更多机会增进互相了解、加深共情并相互支持。这正是泰越关系之美和两国持久生命力的体现。

目前，泰国驻越南大使馆与越通社于7月24日至30日在河内联合举行题为“外交镜头：泰越关系50年”图片展。乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚大使表示，她在参观该图片展时深感欣喜。

此次图片展回顾两国各合作历程以及双边关系在政治、经济、社会和文化等领域不断拓展的过程。图片展不仅展示各国领导人和政府官员的图片，也介绍了普通民众之间交流、互动与合作，共同取得成果的画面。

对于未来50年的泰越关系前景，乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚希望两国在经济一体化、贸易和投资等领域进一步深化合作关系。双方可相互支持，更深入地参与全球供应链，同时提升人民生活水平和福祉。

双方还需加强合作，应对气候变化、粮食安全以及气候适应能力等挑战。作为亲密友好伙伴，泰国与越南将继续在地区和全球层面开展磋商与协调。作为东盟成员，双方在可持续发展方面拥有共同愿景，并可共同为塑造地区未来发展方向作出贡献。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚预测，两国将在科技与创新领域加强合作，这也是双方共同的优先方向。其他潜在合作领域还包括人力资源发展、公共卫生、农业和制造业等。

正如泰国总理所言，两国正迈入一个新纪元，其中，泰国与越南将共同发展、共同繁荣。两国友谊将在未来数十年不断深化。两国人民之间的联系将为双边合作持续发展提供坚实基础，并有望在未来50年实现更快发展。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚还认为，双方应举办更多活动，以提升公众对泰越关系的认知。

8月6日，泰方将在越南妇女博物馆举行越南奥黛与泰国传统服饰展。此外，越泰友好协会将在乂安省举行一场特别展览。泰国驻越大使馆将在展览上展出介绍胡志明主席的重要印记及他老人家与泰国的图片。

乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚希望上述活动将受到公众的关注，从而有助于增进对两国友谊的珍视，共同庆祝泰越关系中的重要里程碑。（完）