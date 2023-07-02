法国莫尔比昂省希望与越南促进海洋经济的合作

莫尔比昂省工商会会长菲利普·鲁奥表示，该省乃至布列塔尼大区许多企业有意在越南和东南亚开展经营活动。他认为，本次座谈会是双方更加了解对方情况和双方合作潜力的机会。



丁全胜在座谈会上概括地介绍越南经济情况，越南目前是东南亚以及亚太地区活跃经济体，与世界诸多国家和地区签署双边和多边自由贸易协定。他强调，法国是越南在欧洲重要经济伙伴之一，莫尔比昂省乃至布列塔尼大区与越南的经济合作潜力巨大。丁全胜希望莫尔比昂省今后将在越南展开经济和投资合作项目。



在座谈会上，法国企业代表向越南代表介绍与越南的合作项目和今后合作方向及愿望。



丁全胜向越通社驻法国记者表示，在越南与法国关系中，经贸和投资是重要合作领域，一直受到双方伙伴、政府、部门、企业和协会的支持。值此两国建交50周年之际，越南驻法大使馆举行多项活动，旨在促进两国经贸和投资的合作，推动两国经贸合作关系更加深入有效发展。这是双方探讨病确定今后合作方向，满足两国合作需求，为两国发展事业提供服务。丁全胜认为，越南和法国互为彼此的重要伙伴，两国经济关系面临新的要求，既要适应快速、可持续发展的要求，又要推进科技领域的深入合作，保障两国可持续发展。



菲利普·鲁奥认为，双方经济合作前景广阔。当地许多企业希望进入包括越南在内的亚洲市场，以介绍他们在能源转型、水源和海洋资源等领域的成就。

座谈会结束后，丁全胜一行走访正在与越南开展合作项目的莫尔比昂省部分企业，如从事海水处理的SLCE企业和Plastimo公司。（完）