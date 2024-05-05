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法国国防部部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼对越南进行正式访问
潘文江强调，勒科尔尼此次访问具有重要意义，有助于进一步加强双边防务合作关系，充分体现“搁置过去，展望美好未来”精神，致力于两国、两个民族的合作与发展，强调越南民族重视对法战略伙伴关系。
潘文江认为，近期越南与法国战略伙伴关系在包括防务合作在内的多领域向纵深发展。
在《关于2018-2028年阶段越法防务合作关系的联合愿景声明》和《越法防务合作框架协议》（修正版）的基础上，两国防务合作已在代表团互访、对话和磋商机制、培训、国防工业、军医、历史记忆共享、克服战后遗留后果、联合国维和行动等领域取得许多积极成果，在各多边框架和场合保持磋商和互相给予支持。
潘文江建议今后双方继续努力推动防务合作，集中各级代表团，尤其是高级代表团互访、培训、联合国维和、军医、国防工业、战略沟通、历史记忆共享、克服战后遗留后果，在各多边框架和场合磋商和互相给予支持。双方积极沟通，尽早就2025-2028年阶段越法防务合作计划达成一致。
勒科尔尼强调了此次访问的重要意义，同时指出两国之间在历史技艺共享、克服战后一流后果等领域合作的重要性。他表示希望双方继续努力推动防务合作走向深入、高效，与两国战略伙伴关系相称。
会谈上，双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见。关于海上问题，双方强调了和平、安全、稳定，航行与飞越自由，基于包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法以和平措施解决各争端，全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），努力达成高效、务实的《东海行为准则》（COC）。
会谈结束时，潘文江与勒科尔尼签署了关于加强越法防务合作的意向书。（完）