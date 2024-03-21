河内市2024年越南海洋岛屿基金募捐活动启动当天筹集到近400亿越盾

越南祖国阵线中央委员会副主席、河内越南祖国阵线委员会主席阮兰香在仪式上表示，近年来，本着心系越南海洋岛屿精神，首都党委、政府和人民举行了多项具有切实意义的活动，激励海洋海岛驻守官兵和人民，为建设和维护祖国神圣主权作出贡献。



2016年至今，河内市“越南海洋岛屿基金”募捐款物超过3490亿越盾（折合人民币1亿元）以及支持庆和省长沙岛县建设了8座多功能文化馆。



启动仪式上，52家机关、单位和组织登记向河内市2024年越南海洋岛屿基金募捐近400亿越盾（折合人民币1162.5万元）。



从3月20日至6月20日，爱心个人和组织可以在河内越南祖国阵线委员会办公室财务部（河内市还剑郡李常杰街29号）向河内市2024年越南海洋岛屿基金捐赠现金；或者通过银行转账至国家金库、越南农业与农村发展银行河内分行、越南工商银行河内分行等。（完）



