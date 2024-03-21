Báo Ảnh Việt Nam

新闻

河内市2024年越南海洋岛屿基金募捐活动启动当天筹集到近400亿越盾

3月20日，河内市越南祖国阵线委员会举行2024年越南海洋岛屿基金募捐活动启动仪式。这是庆祝河内市各级越南祖国阵线代表大会（2024~2029任期）的活动之一。
越南祖国阵线中央委员会副主席、河内越南祖国阵线委员会主席阮兰香在仪式上表示，近年来，本着心系越南海洋岛屿精神，首都党委、政府和人民举行了多项具有切实意义的活动，激励海洋海岛驻守官兵和人民，为建设和维护祖国神圣主权作出贡献。

2016年至今，河内市“越南海洋岛屿基金”募捐款物超过3490亿越盾（折合人民币1亿元）以及支持庆和省长沙岛县建设了8座多功能文化馆。

启动仪式上，52家机关、单位和组织登记向河内市2024年越南海洋岛屿基金募捐近400亿越盾（折合人民币1162.5万元）。

从3月20日至6月20日，爱心个人和组织可以在河内越南祖国阵线委员会办公室财务部（河内市还剑郡李常杰街29号）向河内市2024年越南海洋岛屿基金捐赠现金；或者通过银行转账至国家金库、越南农业与农村发展银行河内分行、越南工商银行河内分行等。（完）

更多>>

更多

Top