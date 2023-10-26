河内市获“2023年世界最佳高尔夫城市目的地”称号

10月25日，河内市旅游局10月26日表示，河内首次被世界高尔夫奖组织授予“2023年世界最佳高尔夫城市目的地”（World’s Best Golf City Destination 2023）称号。该奖项是最近在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比举行的第十届世界高尔夫奖颁奖典礼上公布的。

这是世界各国数百名专家、媒体、高尔夫旅游公司、高尔夫球场业主、酒店和高尔夫协会历时一年评选的结果。提名城市必须通过多项严格的评选标准，如高尔夫场基础设施体系、辅助服务、住宿基础设施等。河内获得的票数最多，超越了巴黎、纽约等其他以高尔夫旅游闻名的城市。

世界高尔夫奖是世界权威奖项体系，旨在表彰高尔夫旅游、一流高尔夫球场、高尔夫目的地领域的突出成就。据悉，世界高尔夫奖于 2014 年创办，旨在提高高尔夫旅游行业的标准。

该奖项是首都旅游行业的骄傲，也是对河内首都旅游业努力的认可。首都河内拥有高尔夫旅游发展的理想条件。高尔夫旅游被认为是一种潜在的旅游产品，能够吸引来自韩国、日本、美国、欧洲等重点市场的国际游客来河内乃至越南旅游。

目前，河内市有10个达到国际标准的知名高尔夫球场，能够满足球手的多样化需求。球场的4-5星级酒店和度假区得到同步、现代化投资。（完）