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河内市愿与印度加大合作力度
2022年，印度是河内的第三大旅游客源市场。
在投资领域，河内市委书记希望在加工制造工业、信息技术与传媒、能源、高科技农业、创新和基础设施发展等印度的优势领域上收到印度投资者投入的资金。
在加大投资力度的同时，河内还希望加强并扩大与印度在文化和旅游领域的合作，具体是形成连接两国首都或两国各大城市的各处文化、历史遗迹的项目。此外，还需要推动双方贸易促进力度，举行企业代表团互访活动，为双方寻找伙伴并了解商品进出口需求创造便利条件。
在今后一段时间，河内希望继续推动首都河内与首都新德里乃至越印两国之间的友好关系。
印度大使桑迪普·阿里对中央政府和河内市政府在实现各项目标方面的活跃和有效努力给予好评。同时确认了河内市在政治、文化、教育和经济领域上的中心作用。桑迪普·阿里大使表示，越南与印度作出更大的努力，为促进两国经济与投资关系发展作出积极贡献。
桑迪普·阿里大使表示，印度愿与越南扩大双边合作机遇，推动两国在经贸与投资特别是在高科技、能源、农业和药品等双方具有优势和需求领域的合作力度。
桑迪普·阿里大使透露，在河内的印度企业数量日益增多，这表明印度人对河内的生活和工作条件感到满意。这是吸引越来越多的印度游客前来该市旅游参观的重要基础。
桑迪普·阿里希望在举行各项文化交流和民间交往方面得到河内市政府的大力支持和帮助。这将为深化以河内为中心作用的双边关系打下坚实基础。
丁进勇对桑迪普·阿里大使所提出的建议表示赞同，并透露该市将优先开展双方具有潜力和需求的合作领域，从而为促进河内与新西兰两市乃至越印两国友好关系发展作出积极贡献。
丁进勇希望桑迪普·阿里大使继续发挥好两国政府和两国企业的桥梁作用，旨在为双方加强交往并推动合作创造便利条件。（完）