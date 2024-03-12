河内市建设智慧旅游数字地图系统

同时，该局将开发和拓展旅游行业数据管理系统，维护和更新首都农业农村旅游数据；加大信息技术应用，向国内外游客推广首都旅游形象。



该局继续部署旅游业数据库软件；加快数据数字化进程与河内旅游信息系统和数据库的同步实施。



在行政审批制度改革方面，2023年，该局部署了两种创新模式，即使用二维码的模式为个人和组织使用智能移动设备在线访问和办理行政审批事项和公共服务提供便利，通过热线1800.556.896提供免费信息支持和咨询服务的全天候专线模式，快速、及时、实用性强地接收、处理、解决游客的反馈和建议，向游客塑造河内的美好旅游形象。



行政审批制度改革和简化手续的有效实施促进了首都旅游业的发展。2023年，河内市继续被世界旅游奖（World Travel Awards）组织评为2023年世界最佳短途旅行城市目的地。2023年河内旅游局也首次获得提名并荣获亚洲领先旅游局奖，首都旅游连续第二年被评选为河内市十大典型活动之一。（完）